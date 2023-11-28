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Агрессивны ли доберманы — развейте популярный миф

28 ноября 2023 21:45
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Что стоит узнать о доберманах — агрессивна ли эта порода собак
Доберман, который лежит на улице. Фото: Freepik
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

У многих людей при упоминании породы собак Доберман сразу же появляется образ агрессивного и опасного животного, которое могут заводить только настоящие храбрецы. Но стоит знать, что скрывается за образом большой собаки, чтобы развеять миф об агрессивности этой породы.

Новини.LIVE рассказывает подробнее о собаках породы Доберман.

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Что известно о характере доберманов

Доберманы отличаются своим дружелюбием, открытостью и доверием к хозяевам. К родным людям эта порода очень привязывается и даже часто ведет себя главным защитником каждого из членов семьи, причем, ее даже учить не нужно.

Доберман — это очень умная порода собак, особенно, если хозяин развивает ее интеллект. Эта собака имеет очень много энергии, ей нужна физическая нагрузка, тренировки и прогулки. Еще они очень любят играть и хорошо относятся к детям.

Собака породы Доберман на улице
Собака породы Доберман на улице. Фото: Pinterest

Как дрессируют доберманов

Эта порода хорошо воспринимает процесс тренировки, то есть, по умолчанию они настроены на то, чтобы развиваться и становиться сильнее. Этих собак обязательно нужно обучать простым командам, но можно и сложным, ведь это у них в крови.

Несмотря на то, что обучение доберманы любят, они очень требовательны в этом плане. Поэтому вам стоит постараться разнообразить обучение, например, в один день сделать акцент на физических тренировках, а в другой — на исполнение команд.

Человек, который дрессирует добермана
Человек, дрессирующий добермана. Фото: Freepik

Как ухаживать за доберманами

Доберманы имеют довольно короткую и гладкую шерсть, которую нужно вычесывать только раз в неделю. Когти этой собаке нужно подрезать один раз в десять дней, глаза чистить каждый день, а вот уши — два или три раза в неделю. Купать добермана следует раз или два раза в неделю.

Напомним, мы писали о том, что следует знать о преимуществах и недостатках питбулей.

Раньше мы рассказывали о том, что нужно знать прежде, чем заводить дома немецкую овчарку.

Также мы сообщали о том, каковы индивидуальные особенности собак породы Акита-ину.

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