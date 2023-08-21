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Domino's Pizza ініціював процедуру банкрутства в РФ: в чому причина

21 серпня 2023 13:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Domino's Pizza ініціював процедуру банкрутства в РФ: в чому причина
Мереже закладів Domino's Pizza. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Компанія DP Eurasia, яка керує брендом Domino's Pizza, не змогла продати російський бізнес та оголосила про початок банкрутства. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Зазначається, що зовнішній борг компанії оцінюється у 520 млн руб (понад 556 тисяч доларів).

"У ситуації, що все більш ускладнюється, холдингова компанія DPRussia змушена зробити цей крок, який призведе до припинення спроби продажу DPRussia як діючого підприємства і, неминуче, до скорочення присутності групи в Росії. Заява про банкрутство DPRussia буде подана відповідно до вимог законодавства", — йдеться у пресрелізі бізнесу. 

Відомо, що DP Eurasia у березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, відмовилася інвестувати у Росію. Однак, заклади компанії продовжили свою роботу у країні-агресора. На той час було 188 діючих піцерій. 

Вже у грудні 2022 року компанія заявила, що враховує дію санкцій та розглядає продаж свого російського бізнесу. 

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Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, російська "дочка" австрійської групи Raiffeisen Bank International (RBI), яка за час війни так і не залишила ринок РФ, змінить правила щодо валютних переказів. З 1 вересня 2023 року введе комісію за вхідні грошові перекази в американській валюті.

Також додамо, що держава-агресор поступово втрачає канали для виведення коштів за кордон. Зокрема, під санкції США потрапив банк-оператор системи "Юністрим", тому іноземні банки масово відмовляються приймати платежі через цю систему. 

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