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Domino's Pizza инициировал процедуру банкротства в РФ: в чем причина

21 августа 2023 13:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Domino's Pizza инициировал процедуру банкротства в РФ: в чем причина
Сеть заведений Domino's Pizza. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Компания DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza, не смогла продать российский бизнес и объявила о начале банкротства.

Об этом сообщают росСМИ.

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Отмечается, что внешний долг компании оценивается в 520 млн руб (свыше 556 тысяч долларов).

"В ситуации, то усложняется, холдинговая компания DPRussia вынуждена сделать этот шаг, который приведет к пресечению попытки продажи DPRussia как действующего предприятия и, неизбежно, к сокращению присутствия группы в России. Заявление о банкротстве DPRussia будет подано в соответствии с требованиями законодательства", — говорится в прессрелизе бизнеса.

Известно, что DP Eurasia в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину отказалась инвестировать в Россию. Однако заведения компании продолжили свою работу в стране-агрессоре. К тому времени было 188 действующих пиццерий.

Уже в декабре 2022 компания заявила, что учитывает действие санкций и рассматривает продажу своего российского бизнеса.

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Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, российская "дочка" австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI), которая за время войны так и не покинула рынок РФ, изменит правила валютных переводов. С 1 сентября 2023 г. введет комиссию за входящие денежные переводы в американской валюте.

Также добавим, что государство-агрессор постепенно теряет каналы для вывода средств за границу. В частности, под санкции США оказался банк-оператор системы "Юнистрим", поэтому иностранные банки массово отказываются принимать платежи через эту систему.

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