"Довідка від психіатра не потрібна": ЗМІ розповіли про нові підходи у вербуванні до ПВК "Вагнера"

ПВК "Вагнера" зазнає великих втрат в Україні

Російська приватна військова компанія "Вагнера" розширює можливості для вступу до своїх лав. Тепер від потенційних новобранців не вимагають довідки від психіатра та нарколога.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Подробиці

Повідомляється, що в одній із груп ПВК у соцмережах розмістили оголошення про те, що тепер для вступу на службу до "Вагнера" не потрібні довідки від психіатра та нарколога, а також флюрограма. Інформацію про те, що на службу готові брати людей, які проходили лікування в психоневрологічному диспансері, також підтвердили рекрутери ПВК.

Один із журналістів під виглядом добровольця звернувся на гарячу лінію ПВК та повідомив, що лікувався у психоневрологічному диспансері від нервового зриву. У відповідь він отримав формальну інструкцію з вимогами до новобранців із пропозицією самостійно себе за нею оцінити: "З інструкцією ознайомся, якщо все нормально, чекаємо на тебе".

В інструкції йдеться, що в ПВК не беруть людей, "які хворіють на тяжкі захворювання, що перешкоджають виконанню завдань, що страждають від наркоманії, а також перехворіли на гепатит В, С". При цьому жодних довідок не потрібно, а після прибуття на місце серйозного медичного обстеження не проводиться — беруть лише експрес-аналіз крові та аналіз сечі на наркотики.

У групі "ВКонтакте" рекрутери пояснюють різке зниження вимог до тих, хто вступає на службу тим, "щоб прибрати зайву бюрократію".

Нагадаємо, ПВК "Вагнера" зазнає важких втрат в районі Бахмута. Власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці можуть відступити від Бахмута. Це, за словами Пригожина, обернеться катастрофою для усіх російських військ.

Експерти ISW зазначають, що успіх України у битві під Бахмутом знищить войовничу репутацію Євгена Пригожина. Це може вплинути на усю російську суспільну свідомість.