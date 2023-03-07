"Справка от психиатра не нужна": СМИ рассказали о новых подходах к вербовке в ЧВК "Вагнера"

ЧВК "Вагнер" несет большие потери в Украине

Российская частная военная компания "Вагнера" расширяет возможности для вступления в свои ряды. Теперь от потенциальных новобранцев не требуется справка от психиатра и нарколога.

Об этом сообщает The Moscow Times.

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Сообщается, что в одной из групп ЧВК в соцсетях разместили объявление о том, что теперь для поступления на службу "Вагнеру" не нужны справки от психиатра и нарколога, а также флюрограмма. Информацию о том, что на службу готовы брать людей, проходивших лечение в психоневрологическом диспансере, также подтвердили рекрутеры ЧВК.

Один из журналистов под видом добровольца обратился на горячую линию ЧВК и сообщил, что лечился в психоневрологическом диспансере от нервного срыва. В ответ он получил формальную инструкцию с требованиями к новобранцам с предложением самостоятельно себя по ней оценить: "С инструкцией ознакомься, если все нормально, ждем тебя".

В инструкции говорится, что в ЧВК не берут людей, "болеющих тяжелыми заболеваниями, препятствующих выполнению задач, страдающих наркоманией, а также переболевших гепатитом В, С". При этом никаких справок не требуется, а по прибытии на место серьезного медицинского обследования не проводится — берут только экспресс-анализ крови и анализ мочи на наркотики.

В группе "ВКонтакте" рекрутеры объясняют резкое снижение требований к поступающим на службу тем, "чтобы убрать лишнюю бюрократию".

Напомним, ЧВК "Вагнера" терпит тяжелые потери в районе Бахмута. Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники могут отступить от Бахмута. Это, по словам Пригожина, обернется катастрофой для всех российских войск.

Эксперты ISW отмечают, что успех Украины в битве под Бахмутом уничтожит воинственную репутацию Евгения Пригожина. Это может повлиять на все российское общественное сознание.