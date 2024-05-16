Українські дрони атакували Тульську область

Вибухи в Тулі. Фото: скриншот з відео

Вночі 16 травня українські безпілотники пошкодили військові об'єкти у Росії. Був атакований завод у Тулі, який виготовляв озброєння для армії РФ.

Про це повідомляє "Українська правда" у четвер, 16 травня.

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Вночі 16 травня українські дрони Головного управління розвідки вразили об'єкти російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі.

"В результаті планової роботи ГУР в ніч на четвер уражено військовий об'єкт у Тулі. Підприємство безпосередньо виробляє військову продукцію для війни проти України", — повідомили у ГУР.

Російські ЗМІ повідомляють, що вночі було збито два українські безпілотники над Тулою.

Згідно з відкритими даними, "Базальт" — оборонне підприємство Росії зі створення та постачання озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військово- морського флоту.

Нагадаємо, вночі 15 травня у Ростові на місцевій нафтобазі було чутно вибухи. Росіяни стверджують про атаку українських безпілотників.

Раніше, 13 травня росіяни заявили про атаку по території тимчасово окупованого Криму ракетами Storm Shadow.