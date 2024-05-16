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Дрони ГУР вночі атакували військовий завод в Тулі — що відомо

16 травня 2024 14:02
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Українські дрони атакували Тульську область
Вибухи в Тулі. Фото: скриншот з відео
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Вночі 16 травня українські безпілотники пошкодили військові об'єкти у Росії. Був атакований завод у Тулі, який виготовляв озброєння для армії РФ.

Про це повідомляє "Українська правда" у четвер, 16 травня. 

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Вночі 16 травня українські дрони Головного управління розвідки вразили об'єкти російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі.

"В результаті планової роботи ГУР в ніч на четвер уражено військовий об'єкт у Тулі. Підприємство безпосередньо виробляє військову продукцію для війни проти України", — повідомили у ГУР.

Російські ЗМІ повідомляють, що вночі було збито два українські безпілотники над Тулою.

Згідно з відкритими даними, "Базальт" — оборонне підприємство Росії зі створення та постачання озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військово- морського флоту.

Нагадаємо, вночі 15 травня у Ростові на місцевій нафтобазі було чутно вибухи. Росіяни стверджують про атаку українських безпілотників. 

Раніше, 13 травня росіяни заявили про атаку по території тимчасово окупованого Криму ракетами Storm Shadow. 

війна
Україна
обстріли
дрони
ГУР
Росія
атака

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