Украинские дроны атаковали Тульскую область

Взрывы в Туле. Фото: скриншот с видео

В ночь на 16 мая украинские беспилотники повредили военные объекты в России. Был атакован завод в Туле, производивший вооружение для армии РФ.

Об этом сообщает "Украинская правда" в четверг, 16 мая.

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Атака на военные объекты России

В ночь на 16 мая украинские дроны Главного управления разведки поразили объекты российского оборонного комплекса "Базальт" в Туле.

"В результате плановой работы ГУР в ночь на четверг поражен военный объект в Туле. Предприятие непосредственно производит военную продукцию для войны против Украины", — сообщили в ГУР.

Российские СМИ сообщают, что ночью были сбиты два украинских беспилотника над Тулой.

Согласно открытым данным, "Базальт" — оборонное предприятие России по созданию и поставке вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота.

Напомним, ночью 15 мая в Ростове на местной нефтебазе были слышны взрывы. Россияне утверждают об атаке украинских беспилотников.

Ранее 13 мая россияне заявили об атаке по территории временно оккупированного Крыма ракетами Storm Shadow.