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Дроны ГУР ночью атаковали военный завод в Туле — что известно

16 мая 2024 14:02
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Украинские дроны атаковали Тульскую область
Взрывы в Туле. Фото: скриншот с видео
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В ночь на 16 мая украинские беспилотники повредили военные объекты в России. Был атакован завод в Туле, производивший вооружение для армии РФ.

Об этом сообщает "Украинская правда" в четверг, 16 мая.

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Атака на военные объекты России

В ночь на 16 мая украинские дроны Главного управления разведки поразили объекты российского оборонного комплекса "Базальт" в Туле.

"В результате плановой работы ГУР в ночь на четверг поражен военный объект в Туле. Предприятие непосредственно производит военную продукцию для войны против Украины", — сообщили в ГУР.

Российские СМИ сообщают, что ночью были сбиты два украинских беспилотника над Тулой.

Согласно открытым данным, "Базальт" — оборонное предприятие России по созданию и поставке вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота.

Напомним, ночью 15 мая в Ростове на местной нефтебазе были слышны взрывы. Россияне утверждают об атаке украинских беспилотников.

Ранее 13 мая россияне заявили об атаке по территории временно оккупированного Крыма ракетами Storm Shadow.

война
Украина
обстрелы
дроны
ГУР
Россия
атака

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