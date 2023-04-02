Друга група українських артилеристів завершила навчання на британських САУ

Артилерійська установка AS90

Друга група українських артилеристів закінчила навчання на самохідних артилерійських установках AS90 у Великій Британії. Про постачання цих гаубиць для України Велика Британія оголосила на початку цього року.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

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"Друга група українських новобранців-артилеристів завершила навчання на грізній 155-мм САУ АС90. Програма є частиною незмінного зобов’язання Великої Британії підтримувати Україну у її боротьбі з росією", — зазначили у відомстві.

Як зазначається, тренування відбулися у рамках програми з підтримки України у її боротьбі з росією.

💥 The second group of Ukrainian artillery recruits have come to the end of their training on the formidable AS90 155mm self-propelled gun.



🤝 The programme is part of the UK’s enduring commitment to support Ukraine in its fight against Russia.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/oPRlpYerO1 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 2, 2023

Що відомо про AS90

AS90 — це гнучка, високоточна сучасна артилерійська система, яка забезпечує броньований захист свого екіпажу, одночасно дозволяючи йому вражати цілі на великій відстані.

Нагадаємо, нещодавно Данія заявила, що навчатиме українських військових розмінуванню на суші та на морі, а також икористанню артилерійських установок CAESAR.

Країна тепер має нову мету — до кінця цього року підготувати до ЄС 30 тисяч військових ЗСУ.