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Друга група українських артилеристів завершила навчання на британських САУ

2 квітня 2023 16:43
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Артилерійська установка AS90
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Друга група українських артилеристів закінчила навчання на самохідних артилерійських установках AS90 у Великій Британії. Про постачання цих гаубиць для України Велика Британія оголосила на початку цього року.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

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"Друга група українських новобранців-артилеристів завершила навчання на грізній 155-мм САУ АС90. Програма є частиною незмінного зобов’язання Великої Британії підтримувати Україну у її боротьбі з росією", — зазначили у відомстві.

Як зазначається,  тренування відбулися у рамках програми з підтримки України у її боротьбі з росією.

Що відомо про AS90

AS90 — це гнучка, високоточна сучасна артилерійська система, яка забезпечує броньований захист свого екіпажу, одночасно дозволяючи йому вражати цілі на великій відстані.

Нагадаємо, нещодавно Данія заявила, що навчатиме українських військових розмінуванню на суші та на морі, а також икористанню артилерійських установок CAESAR.  

Країна тепер має нову мету — до кінця цього року підготувати до ЄС 30 тисяч військових ЗСУ.

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