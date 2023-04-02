Вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на британских САУ
Вторая группа украинских артиллеристов закончила обучение на самоходных артиллерийских установках AS90 в Великобритании. О поставках этих гаубиц для Украины Великобритания объявила в начале этого года.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Обучение украинских военных в Британии
"Вторая группа украинских новобранцев-артиллеристов завершила обучение на грозной 155-мм САУ АС90. Программа является частью неизменного обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе с россией", — отметили в ведомстве.
Как отмечается, тренировки прошли в рамках программы по поддержке Украины в ее борьбе с россией.
💥 Second group of Ukrainian artillery recruits have come to end of their training on formidable AS90 155mm self-propelled gun.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 2, 2023
🤝 Программа является частью Великобритании, находящейся на содействии Украины в его борьбе с Russia.
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/oPRlpYerO1
Что известно о AS90
AS90 — это гибкая, высокоточная современная артиллерийская система, которая обеспечивает бронированную защиту своего экипажа, одновременно позволяя ему поражать цели на большом расстоянии.
Напомним, недавно Дания заявила, что будет обучать украинским военным разминированию на суше и на море, а также использованию артиллерийских установок CAESAR.
У страны теперь есть новая цель — до конца этого года подготовить к ЕС 30 тысяч военных ВСУ.