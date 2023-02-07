Природні катаклізми на планеті не вщухають другий день поспіль

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Минулої доби, 6 лютого, у Туреччині сталась найбільша трагедія останнього століття. Землетрус магнітудою 7.8/10 сколихнув регіон, суттєво зачепивши Сирію. Ще щонайменше дев'ять країн відчули ці підземні поштовхи.

Увесь світ зараз відправляє допомогу до постраждалих регіонів, однак природа, здається, на перемир'я поки не пішла.

Наслідки землетрусу

Кількість жертв вчорашнього катаклізму продовжує невпинно рости. Наразі відомо про понад 5 000 загиблих у Туреччині та Сирії. Однак це число ростиме, поки не вдасться розібрати усі завали. А це нині стає дедалі більш проблематично через погодні умови.

Іскендерун, Туреччина. Фото: Serday Ozsoy/Depo Photos / REUTERS

Холодний вітер, сніг та значне пониження температури в регіоні значно ускладнюють пошуково-рятувальні операції, а також ставлять під загрозу життя як тих, хто лишився під завалами живим, так і тих, хто через катаклізм втратив житло. Наразі відомо, що загалом у Туреччині зруйновано 5 775 будинків. Також повідомляється про понад 20 тисяч поранених у країні.

Прогнозується, що температура повітря в постраждалих районах опускатиметься до -6 градусів за Цельсієм. За словами міністра охорони здоров'я Туреччини, погодні умови вже ускладнили доступ гуманітарних бригад до постраждалих районів. А напередодні через погіршення погоди не змогли злетіти вертольоти.

Малатья після землетрусу. Фото: REUTERS

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, загальне число людей, які постраждали від цього катастрофічного землетрусу може скласти майже 23 мільйони.

Допомагають регіону в пошуково-рятувальній та гуманітарній сфері країни-члени ЄС, США, Велика Британія, Південна Корея, Ізраїль, країни Близького Сходу, Індія, Китай та інші. Україна також вчора заявила про готовність відправити велику групу рятувальників.

Тремтіння планети

Минулої доби землетруси різної магнітуди прокотились й іншими регіонами.

Зокрема, у США в штаті Нью-Йорк біля Західної Сенеки близько 13:15 за Києвом стався підземний поштовх магнітудою 3.8. Повідомлень про руйнування чи поранених немає. Землетрус був не сильним, однак відчутним, адже для регіону це зовсім незвичне явище.

А сьогодні, 7 лютого, затрусило у Тихому океані поблизу Курильських островів. Магнітуда землетрусу становила 5.8 бала. Епіцентр поштовху знаходився за 167 км на південь від російського Північно-Курильська на глибині близько 22 км. Про руйнування чи постраждалих також повідомлень поки не надходило. Тож якщо планета таки хоче за щось помститися росії, їй варто цілитись краще.

Зсуви ґрунту в Перу

У Перу сильні зливи спровокували зсуви ґрунту, внаслідок чого загинули десятки людей. У віддаленому секторі провінції Камана знайшли щонайменше 36 тіл загиблих.

Близько 630 будинків через зсуви стали непридатними для життя. Зруйновано також мости, дороги та зрошувальні канали та завалено три кілометри важливої дороги. Влада країни направила важку техніку для розчищення завалів.

Зсув у Перу. Фото: REUTERS/Oswaldo Charcas

Через потужні зливи кілька сіл накрило камінням, грязюкою та водою. Серед загиблих також п'ятеро людей, що їхали у мікроавтобусі — їх зіштовхнуло потоком грязюки у річку.

Шторм "Барбара"

Ізраїль другий день бореться зі стихією. Шторм "Барбара", який минулої доби прийшов до країни з Греції, приніс з собою найхолодніші дні зими.

На півночі Ізраїлю та в гірських регіонах зафіксовані снігопади. Також країну накривають зливи та потужні пориви вітру швидкістю до 100 км/год.

Гроза над Акшелоном. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Через негоду в країні затоплює дороги, зриваються дахи, ламаються дерева та світлофори — і це лише частина руйнувань, принесених "Барбарою". За прогнозом погода в Ізраїлі має стабілізуватись до вихідних.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier