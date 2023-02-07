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Второй день войны с природой: землетрясения, шторм и оползни

7 февраля 2023 23:00
оновлено: 19:31
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Природные катаклизмы на планете
Природные катаклизмы на планете не утихают второй день подряд
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

За прошедшие сутки, 6 февраля, в Турции произошла величайшая трагедия последнего столетия. Землетрясение магнитудой 7.8/10 всколыхнуло регион, существенно задев Сирию. Еще не менее девяти стран почувствовали эти подземные толчки.

Весь мир сейчас отправляет помощь в пострадавшие регионы, однако природа, кажется, на перемирие пока не пошла.

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Последствия землетрясения

Число жертв вчерашнего катаклизма продолжает неустанно расти. В настоящее время известно о более 5 000 погибших в Турции и Сирии. Однако это число будет расти, пока не удастся разобрать все завалы. А это сейчас становится все более проблематично из-за погодных условий.

Землетрус в Туреччині
Искендерун, Турция. Фото: Serday Ozsoy/Depo Photos / REUTERS 

Холодный ветер, снег и значительное понижение температуры в регионе значительно усложняют поисково-спасательные операции, а также ставят под угрозу жизнь тех, кто остался под завалами живым, так и тех, кто из-за катаклизма потерял жилье. В настоящее время известно, что в Турции разрушены 5 775 домов. Также сообщается о более чем 20 тысячах раненых в стране.

Прогнозируется, что температура воздуха в пострадавших районах будет опускаться до -6 градусов Цельсия. По словам министра здравоохранения Турции, погодные условия уже усложнили доступ гуманитарных бригад к пострадавшим районам. А накануне из-за ухудшения погода не смогли взлететь вертолеты.

Землетрус в Туреччині
Малатья после землетрясения. Фото: REUTERS

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число пострадавших от этого катастрофического землетрясения может составить почти 23 миллиона.

Помогают региону в поисково спасательной и гуманитарной сфере страны-члены ЕС, США, Великобритания, Южная Корея, Израиль, страны Ближнего Востока, Индия, Китай и другие. Украина также заявила о готовности отправить большую группу спасателей.

Дрожь планеты

За прошедшие сутки землетрясения разной магнитуды прокатились и по другим регионам.

В частности, в США в штате Нью-Йорк возле Западной Сенеки около 13:15 по Киеву произошел подземный толчок магнитудой 3.8. Сообщений о разрушениях или раненых нет. Землетрясение было не сильным, однако ощутимым, ведь для региона это совсем не привычное явление.

А сегодня, 7 февраля, затрясло в Тихом океане вблизи Курильских островов. Магнитуда землетрясения составила 5.8 балла. Эпицентр толчка находился в 167 км южнее российского Северо-Курильска на глубине около 22 км. О разрушениях или пострадавших также сообщениях пока не поступало. Так что если планета хочет за что-то отомстить россии, ей стоит целиться лучше.

Оползни в Перу

В Перу сильные ливни спровоцировали оползни, в результате чего погибли десятки человек. В отдаленном секторе провинции Камана обнаружили по меньшей мере 36 тел погибших.

Около 630 домов из-за оползней стали непригодными для жизни. Разрушены также мосты, дороги и оросительные каналы, также завалены три километра важной дороги. Власти страны направили тяжелую технику для расчистки завалов.

Зсув Перу
Оползень в Перу. Фото: REUTERS/Oswaldo Charcas

Из-за мощных ливней несколько сел накрыло камнями, грязью и водой. В числе погибших также пять человек, которые ехали в микроавтобусе — их столкнуло потоком грязи в реку.

Шторм "Барбара"

Израиль второй день сражается со стихией. Шторм "Барбара", который в прошлые сутки пришел в страну из Греции, принес с собой самые холодные дни зимы.

На севере Израиля и в горных регионах зафиксированы снегопады. Также страну накрывают ливни и мощные порывы ветра скоростью до 100 км/ч.

Гроза
Гроза над Акшелоном. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Из-за непогоды в стране затапливаются дороги, срываются крыши, ломаются деревья и светофоры — и это лишь часть разрушений, принесенных "Барбарой". По прогнозу, погода в Израиле должна стабилизироваться к выходным.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

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