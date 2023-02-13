Візит Байдена в Польщі та Мюнхенська конференція: Дуда поділився очікуваннями

Президент Польщі Анджей Дуда

Президента Польщі Анджей Дуда заявив, що два наступні тижні, під час яких відбудеться Мюнхенська конференція з безпеки та візит президента США Джо Байдена до Польщі, будуть вкрай важливими для країни. За його словами, це буде час "зустрічей, пов’язаних із розбудовою безпеки Польщі".

Про це пише "Польське радіо".

Важливі два тижні

Дуда заявив, що наступні два тижні будуть дуже активними на міжнародному просторі.

"Я починаю дипломатичний наступ", — повідомив президент Польщі.

Польський президент наголосив, що Мюнхенська конференція з безпеки та візит американського президента Джо Байдена — це найважливіші моменти.

"Це буде час зустрічей, пов’язаних із розбудовою безпеки Польщі", — пояснив він.

Дуда також нагадав, що наближається річниця нападу росії на Україну.

"Ви чудово знаєте, що наближається річниця нападу на Україну. Також наближається низка міжнародних подій. Дві найважливіші з них, які детально будуть обговорювати ЗМІ цілого світу, це Мюнхенська конференція з безпеки, що відбувається щороку і з нашої перспективи є надзвичайно важливою, а також візит президента США в цій частині Європи, в Польщі, у Варшаві, тож для нас ця подія є фундаментальною", — зазначив президент Польщі.

Він також зазначив, що хоче посилити безпеку Польщі та щоб саміт НАТО привів "до хороших рішень для східного флангу НАТО, також в питаннях зміцнення інфраструктури".

Нагадаємо, раніше пресслужба Білого дому США підтвердила наміри Джо Байдена їхати до Польщі. Він зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою з 20 по 22 лютого, аби обговорити підтримку України та співробітництво між країнами.

10 лютого Володимир Зеленський, завершуючи низку закордонних візитів, зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Лідери обговорили подальшу оборонну співпрацю та спільні дипломатичні кроки.