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Дуда поделился ожиданиями визита Байдена и Мюнхенской конференции

13 февраля 2023 16:20
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Визит Байдена в Польшу и Мюнхенская конференция: Дуда поделился ожиданиями
Президент Польши Анджей Дуда
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что две следующие недели, во время которых состоится Мюнхенская конференция по безопасности и визит президента США Джо Байдена в Польшу, будут крайне важны для страны. По его словам, это будет время "встреч, связанных с развитием безопасности Польши".

Об этом пишет "Польское радио".

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Важные две недели

Дуда заявил, что следующие две недели будут очень активны на международном пространстве.

"Я начинаю дипломатическое наступление", — сообщил президент Польши.

Польский президент подчеркнул, что Мюнхенская конференция по безопасности и визит американского президента Джо Байдена – это самые важные моменты.

"Это будет время встреч, связанных с развитием безопасности Польши", — пояснил он.

Дуда также напомнил, что близится годовщина нападения россии на Украину.

"Вы прекрасно знаете, что приближается годовщина нападения на Украину. Также приближается ряд международных событий. Два важнейших из них, которые подробно будут обсуждать СМИ всего мира, это проходит ежегодно Мюнхенская конференция по безопасности и с нашей перспективы чрезвычайно важна, а также визит президента США в этой части Европы, в Польше, в Варшаве, поэтому для нас это событие является фундаментальным", — отметил президент Польши.

Он также отметил, что хочет усилить безопасность Польши и чтобы саммит НАТО привел "к хорошим решениям для восточного фланга НАТО, а также в вопросах укрепления инфраструктуры".

Напомним, ранее пресс-служба Белого дома США подтвердила намерения Джо Байдена ехать в Польшу. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой с 20 по 22 февраля, чтобы обсудить поддержку Украины и сотрудничество между странами.

10 февраля Владимир Зеленский, завершая ряд зарубежных визитов, встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Лидеры обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество и совместные дипломатические шаги.

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