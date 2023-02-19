Анджей Дуда розповів, чи є "втома" від українських біженців серед поляків

Анджей Дуда

У Польщі наразі перебуває приблизно 2-2,5 мільйона громадян України, які були вимушені залишити свої домівки і тимчасово мешкати в сусідній країні через повномасштабну війну рф. Втім, насправді станом на зараз в Польщі немає "втоми" від наявності великої кількості українців, які втекли від війни.

Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

Скільки українських біженців прийняла Польща

Польський лідер вказав, що минає майже рік від початку повномасштабного вторгнення росії до України. Від 24 лютого 2022 року майже 10 мільйонів людей перетнули кордон у напрямку Польщі.

Понад 1,3 мільйона українців офіційно зареєстровані та користуються пільгами: мають номери PESEL (ідентифікаційний код у Польщі. — Ред.), право на роботу, можливість користатися системою охорони здоров’я, а діти відвідують школи в Польщі.

Як поляки ставляться до українців

Дуда зауважив, що українці добре ставляться до поляків, а поляки — до українців, яких радо приймають і допомагають їм. Президент Польщі зізнався, що його тішить дружби між нашими народами, яка прямує до братерства.

"Мене надзвичайно тішить, що українці мають добру думку про поляків, що між нами є ця дружба, яка прямує до братерства. Звісно, що складно, нелегко мати у своєму приватному будинку нову людину, з якою треба ділитися частиною свого дому, потрібно віддати кімнату в квартирі, що з тобою хтось живе, кого досі там не було і кого ти не знав. Прошу зрозуміти, що людям нелегко, і я був справді дуже радий і позитивно здивований, що поляки так приймали людей, яких у багатьох випадках вони взагалі не знали", — розповів польський лідер.

Дуда нагадав, як поляки забирали українців з кордону та запрошували до себе, хоч і вперше бачили цих людей. Він пояснив, що українці приїжджають до Польщі не з поганими намірами, а втікають від війни й тяжко працюють, поляки ж це бачать.

Чи є "втома" від українців

"Сьогодні немає серйозної польсько-української проблеми в тому сенсі, що люди втомилися. Сьогодні багато українців є опорою для польської економіки, вони працевлаштовані у багатьох різних професіях у Польщі, вони поволі стають частиною нашого суспільства. Звичайно, що будуть проблеми, тому що люди є різними. Але, я думаю, загалом ситуація між нашими суспільствами та націями зараз є безпрецедентною в контексті останніх століть, і це прекрасний шанс на майбутнє", — висловився президент Польщі.

Дуда висловив сподівання, що "ми всі витримаємо цей важкий час", а Україна переможе росіян.

"Це нелегко для нас усіх, але я вірю, що це матиме величезне позитивне значення для майбутнього", — підсумував він.

Нагадаємо, у Польщі з 1 лютого українські біженці знову зможуть подавати заявки на фінансову допомогу на дитину віком до 18 років. Усім охочим отримувати виплати "500+" потрібно пройти реєстрацію до 30 квітня 2023 року.

Міжнародна агенція з працевлаштування Gremi Personal фіксує пікове зростання попиту на україномовних працівників у Польщі. Така тенденція фіксується, починаючи з серпня минулого року.