Анджей Дуда рассказал, есть ли усталость от украинских беженцев среди поляков

Анджей Дуда

В Польше сейчас находится примерно 2-2,5 миллиона граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома и временно проживать в соседней стране из-за полномасштабной войны россии. Впрочем, на самом деле по состоянию на данный момент в Польше нет "усталости" от наличия большого количества убежавших от войны украинцев .

Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал в интервью "Укринформу".

Сколько украинских беженцев приняла Польша

Польский лидер указал, что проходит почти год с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. С 24 февраля 2022 года почти 10 миллионов человек пересекли границу в направлении Польши.

Более 1,3 миллиона украинцев официально зарегистрированы и пользуются льготами: у них есть номера PESEL (идентификационный код в Польше. – Ред.), право на работу, возможность пользоваться системой здравоохранения, а дети посещают школы в Польше.

Как поляки относятся к украинцам

Дуда отметил, что украинцы хорошо относятся к полякам, а поляки – к украинцам, которых с радостью принимают и помогают им. Президент Польши признался, что его радует дружба между нашими народами, которая идет к братству.

"Меня чрезвычайно радует, что у украинцев хорошее мнение о поляках, что между нами есть эта дружба, которая направляется к братству. Конечно, сложно, нелегко иметь в своем частном доме нового человека, с которым нужно делиться частью своего дома, нужно отдать комнату в квартире, что с тобой кто-то живет, кого до сих пор там не было и кого ты не знал, прошу понять, что людям нелегко, и я был очень рад и положительно удивлен, что поляки так принимали людей, которых во многих случаях они вообще не знали", — рассказал польский лидер.

Дуда напомнил, как поляки забирали украинцев из границы и приглашали к себе, хотя и впервые видели этих людей. Он объяснил, что украинцы приезжают в Польшу не с плохими намерениями, а убегают от войны и тяжело работают, поляки же это видят.

Есть ли "усталость" от украинцев

"Сегодня нет серьезной польско-украинской проблемы в том смысле, что люди устали. Сегодня многие украинцы являются опорой для польской экономики, они трудоустроены во многих разных профессиях в Польше, они постепенно становятся частью нашего общества. Конечно, будут проблемы, потому что люди разные. Но, я думаю, в целом ситуация между нашими обществами и нациями сейчас беспрецедентна в контексте последних веков, и это прекрасный шанс на будущее", — высказался президент Польши.

Дуда выразил надежду, что "мы все выдержим это тяжелое время", а Украина победит россиян.

"Это нелегко для нас всех, но я верю, что это будет иметь огромное положительное значение для будущего", — подытожил он.

Напомним, в Польше с 1 февраля украинские беженцы снова смогут подавать заявки на финансовую помощь на ребенка до 18 лет. Всем желающим получать выплаты "500+" следует пройти регистрацию до 30 апреля 2023 года.

Международное агентство по трудоустройству Gremi Personal фиксирует пиковый рост спроса на украиноязычных работников в Польше. Такая тенденция фиксируется начиная с августа прошлого года.