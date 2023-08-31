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Дві ескадрильї винищувачів США, які здатні нести ядерну зброю, розмістять у Британії

31 серпня 2023 12:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Дві ескадрильї винищувачів США, які здатні нести ядерну зброю, розмістять у Британії
Винищувач F-35. Фото: The Telegraph
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Дві ескадрильї високотехнологічних нових винищувачів США F-35 As, які здатні нести ядерну зброю, будуть базуватися у Великобританії вже цього року. Ці літаки призначені для проведення тактичних ядерних бомбардувань і здатні виконувати місії повітря-повітря та збирати розвідувальні дані.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Винищувачі F-35 будуть базуватися в Британії

Видання зазначає, що таке рішення прийняли після того, Це сталося після того, як в офіційних документах говорилося про те, що ядерна зброя США може повернутися на британську землю. 

Документи показали, що Конгрес США отримав бюджетний запит військово-повітряних сил на 50 мільйонів доларів для будівництва спеціально відведеного місця на американській авіабазі.

Джерело в обороні повідомило, що F-35 будуть базуватися там. Вони розгорнулися і переїдуть наприкінці цього року, якщо не десь у 2024. 

Військові джерела назвали "важливим" залучення 54 F-35, які замінять F-15, які зараз перебувають на авіабазі. F-15 здатні нести ядерну зброю, але є менш досконалими.

Варто зазначити, що винищувач F-35 — це новіший, потужніший літак, який має більший радіус дії та непомітність, що є одним з найважливіших у випадку скидання ядерних бомб. 

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила військову допомогу Тайваню в рамках програми іноземного військового фінансування (FMF), яка зазвичай використовується для суверенних держав. На підтримку планується виділити до 80 мільйонів доларів.

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