Две эскадрильи истребителей США, способные нести ядерное оружие, разместят в Британии

Истребитель F-35. Фото: The Telegraph

Две эскадрильи высокотехнологичных новых истребителей США F-35 As, способных нести ядерное оружие, будут базироваться в Великобритании уже в этом году. Эти самолеты предназначены для проведения тактических ядерных бомбардировок и способны выполнять миссии воздух-воздух и собирать разведывательные данные.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Истребители F-35 будут базироваться в Великобритании.

Это произошло после того, как в официальных документах говорилось о том, что ядерное оружие США может вернуться на британскую землю.

Документы показали, что Конгресс США получил бюджетный запрос военно-воздушных сил на 50 миллионов долларов на строительство специально отведенного места на американской авиабазе.

Источник в обороне сообщил, что F-35 будут базироваться там. Они развернулись и переедут в конце этого года, если не где-то в 2024 году.

Военные источники назвали "важным" привлечение 54 F-35, которые заменят находящиеся на авиабазе F-15. F-15 способны нести ядерное оружие, но менее совершенны.

Следует отметить, что истребитель F-35 — это более новый, мощный самолет, имеющий больший радиус действия и незаметность, являющийся одним из важнейших в случае сброса ядерных бомб.

Напомним, Администрация президента США Джо Байдена одобрила военную помощь Тайваню в рамках программы иностранного военного финансирования (FMF), обычно используемой для суверенных государств. В поддержку планируется выделить до 80 миллионов долларов.