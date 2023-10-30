Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Двійники Путіна — аналіз ШІ показав відмінності в "російських президентів" arrow

Двійники Путіна — аналіз ШІ показав відмінності в "російських президентів"

30 жовтня 2023 01:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Двійники Путіна — аналіз ШІ показав відмінності в "російських президентів"
Президент РФ Володимир Путін. Фото: slovoidilo.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Японські вчені за допомогою штучного інтелекту виявили, що російський диктатор Володимир Путін має щонайменше двох двійників. Науковці змогли про це дізнатися з ґрунтовного аналізу облич та голосу "президентів".

Про це повідомляє The Sun.

Читайте також:

Двійники Путіна

Вчені проаналізували виступи Путіна в різних місцях і дійшли висновку, що той має кількох двійників. Так, справжнім вони вважають Путіна, що був присутній на військовому параді в Москві 9 травня.

Японські вчені проаналізували виступи Путіна за допомогою ШІ
Японські вчені проаналізували виступи Путіна за допомогою ШІ. Фото: BS-TBS "Houdo1930"

Порівняння обличчя Путіна показало, що президент, який у грудні 2022 року їхав Кримським мостом на Мерседесі, подібний лише на 53% до Путіна на параді. Японські експерти виявили ще менше збігу — лише 40% — між Путіним із параду та тим, який в березні 2023 року відвідав Маріуполь. Водночас зовнішність Путіна у Маріуполі та Путіна на Кримському мосту збігається лише на 18%.

Японські вчені проаналізували виступи Путіна за допомогою ШІ
Японські вчені проаналізували виступи Путіна за допомогою ШІ. Фото: BS-TBS "Houdo1930"

За допомогою ШІ вдалося також проаналізували голос Путіна. Вчені з Японського інституту аудіокомунікацій порівняли вимову слова "спасибо" на Євразійському економічному форумі у травні 2023 року з трьома іншими виступами російського диктатора. Експерти виявили кричущі відмінності у вимові звуків.

Японські вчені проаналізували виступи Путіна за допомогою ШІ
Японські вчені проаналізували виступи Путіна за допомогою ШІ. Фото: BS-TBS "Houdo1930"

Фахівці зазначають, що нормально, коли часом вимови різняться, однак за їх словами, така відмінність є доказом того, що це різні люди.

Японські вчені проаналізували виступи Путіна за допомогою ШІ
Японські вчені проаналізували виступи Путіна за допомогою ШІ. Фото: BS-TBS "Houdo1930"

Нагадаємо, що штучний інтелект спрогнозував, який вигляд матиме російський диктатор Володимир Путін у 2030 році. За версією Midjourney, він буде в інвалідному візку та з сірими мішками під очима.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі