Двійники Путіна — аналіз ШІ показав відмінності в "російських президентів"

Президент РФ Володимир Путін. Фото: slovoidilo.ua

Японські вчені за допомогою штучного інтелекту виявили, що російський диктатор Володимир Путін має щонайменше двох двійників. Науковці змогли про це дізнатися з ґрунтовного аналізу облич та голосу "президентів".

Про це повідомляє The Sun.

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Двійники Путіна

Вчені проаналізували виступи Путіна в різних місцях і дійшли висновку, що той має кількох двійників. Так, справжнім вони вважають Путіна, що був присутній на військовому параді в Москві 9 травня.

Японські вчені проаналізували виступи Путіна за допомогою ШІ. Фото: BS-TBS "Houdo1930"

Порівняння обличчя Путіна показало, що президент, який у грудні 2022 року їхав Кримським мостом на Мерседесі, подібний лише на 53% до Путіна на параді. Японські експерти виявили ще менше збігу — лише 40% — між Путіним із параду та тим, який в березні 2023 року відвідав Маріуполь. Водночас зовнішність Путіна у Маріуполі та Путіна на Кримському мосту збігається лише на 18%.

Японські вчені проаналізували виступи Путіна за допомогою ШІ. Фото: BS-TBS "Houdo1930"

За допомогою ШІ вдалося також проаналізували голос Путіна. Вчені з Японського інституту аудіокомунікацій порівняли вимову слова "спасибо" на Євразійському економічному форумі у травні 2023 року з трьома іншими виступами російського диктатора. Експерти виявили кричущі відмінності у вимові звуків.

Японські вчені проаналізували виступи Путіна за допомогою ШІ. Фото: BS-TBS "Houdo1930"

Фахівці зазначають, що нормально, коли часом вимови різняться, однак за їх словами, така відмінність є доказом того, що це різні люди.

Японські вчені проаналізували виступи Путіна за допомогою ШІ. Фото: BS-TBS "Houdo1930"

Нагадаємо, що штучний інтелект спрогнозував, який вигляд матиме російський диктатор Володимир Путін у 2030 році. За версією Midjourney, він буде в інвалідному візку та з сірими мішками під очима.