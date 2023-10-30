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Двойники Путина — анализ ИИ показал отличия у "российских президентов"

30 октября 2023 01:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Двойники Путина — анализ ИИ показал отличия у "российских президентов"
Президент РФ Владимир Путин. Фото: slovoidilo.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Японские ученые с помощью искусственного интеллекта обнаружили, что у российского диктатора Владимира Путина есть по меньшей мере два двойника. Ученые смогли об этом узнать из тщательного анализа лиц и голосов "президентов".

Об этом сообщает The Sun. 

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Двойники Путина

Ученые проанализировали выступления Путина в разных местах и пришли к выводу, что у него несколько двойников. Так, настоящим они считают Путина, что присутствовал на военном параде в Москве 9 мая.

Японские ученые проанализировали выступления Путина с помощью ИИ
Японские ученые проанализировали выступления Путина с помощью ИИ. Фото: BS-TBS "Houdo1930"

Сравнение лица Путина показало, что президент, который в декабре 2022 года ехал по Крымскому мосту на Мерседесе, подобен лишь на 53% к Путину на параде. Японские эксперты обнаружили еще меньшее совпадение — всего 40% — между Путиным из парада и тем, который в марте 2023 года посетил Мариуполь. В то же время внешность Путина в Мариуполе и Путина на Крымском мосту совпадает всего на 18%.

Японские ученые проанализировали выступления Путина с помощью ИИ
Японские ученые проанализировали выступления Путина с помощью ИИ. Фото: BS-TBS "Houdo1930"

С помощью ИИ удалось также проанализировать голос Путина. Ученые из Японского института аудиокоммуникаций сравнили произношение слова "спасибо" на Евразийском экономическом форуме в мае 2023 года с тремя другими выступлениями российского диктатора. Эксперты обнаружили вопиющие отличия в произношении звуков.

Японские ученые проанализировали выступления Путина с помощью ИИ
Японские ученые проанализировали выступления Путина с помощью ИИ. Фото: BS-TBS "Houdo1930"

Специалисты отмечают, что нормально, когда порой произношения отличаются, однако, по их словам, такое отличие является доказательством того, что это разные люди.

Японские ученые проанализировали выступления Путина с помощью ИИ
Японские ученые проанализировали выступления Путина с помощью ИИ. Фото: BS-TBS "Houdo1930"

Напомним, что искусственный интеллект спрогнозировал, как будет выглядеть российский диктатор Владимир Путин в 2030 году. По версии Midjourney, он будет в инвалидной коляске и с серыми мешками под глазами.

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