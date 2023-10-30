Двойники Путина — анализ ИИ показал отличия у "российских президентов"
Японские ученые с помощью искусственного интеллекта обнаружили, что у российского диктатора Владимира Путина есть по меньшей мере два двойника. Ученые смогли об этом узнать из тщательного анализа лиц и голосов "президентов".
Об этом сообщает The Sun.
Двойники Путина
Ученые проанализировали выступления Путина в разных местах и пришли к выводу, что у него несколько двойников. Так, настоящим они считают Путина, что присутствовал на военном параде в Москве 9 мая.
Сравнение лица Путина показало, что президент, который в декабре 2022 года ехал по Крымскому мосту на Мерседесе, подобен лишь на 53% к Путину на параде. Японские эксперты обнаружили еще меньшее совпадение — всего 40% — между Путиным из парада и тем, который в марте 2023 года посетил Мариуполь. В то же время внешность Путина в Мариуполе и Путина на Крымском мосту совпадает всего на 18%.
С помощью ИИ удалось также проанализировать голос Путина. Ученые из Японского института аудиокоммуникаций сравнили произношение слова "спасибо" на Евразийском экономическом форуме в мае 2023 года с тремя другими выступлениями российского диктатора. Эксперты обнаружили вопиющие отличия в произношении звуков.
Специалисты отмечают, что нормально, когда порой произношения отличаются, однако, по их словам, такое отличие является доказательством того, что это разные люди.
Напомним, что искусственный интеллект спрогнозировал, как будет выглядеть российский диктатор Владимир Путин в 2030 году. По версии Midjourney, он будет в инвалидной коляске и с серыми мешками под глазами.
Читайте Новини.LIVE!