Джо Байден узгодив припинення виробництва фентанілу в Китаї — чим ця речовина небезпечна

Сі Цзіньпін та Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Джо Байден та лідер КНР Сі Цзіньпін домовилися про зупинку виробництва компонента для наркотиків — фентанілу в Китаї. Відтак, влада Піднебесної буде стежити за хімічними компаніями, аби зупинити потік виробництва та експорту небезпечної речовини.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що Джо Байден і Сі Цзіньпін мають намір оголосити про угоду, згідно з якою Пекін припиняє виробництво та експорт фентанілу. Експерти вважають, що це може добре вплинути на політичний імідж американського президента.

Згідно з цією угодою, Китай буде стежити за хімічними компаніями, щоб зупинити потік як фентанілу, так і вихідного матеріалу, який використовується для виготовлення наркотиків.

"Ми сподіваємося побачити певний прогрес у цьому питанні вже наступного тижня. Тоді це може відкрити двері для подальшої співпраці в інших питаннях, де ми не просто констатуємо факти, а й фактично забезпечуємо відчутні результати", — сказав радник з національної безпеки Джейк Салліван

Також відомо, що офіційні особи США вважають угоду потенційним проривом, але попереджають, що для отримання конкретних результатів необхідні суворі заходи і час, щоб оцінити, чи дотримається Пекін домовленостей.

Чим небезпечний фентаніл

Як відомо, мексиканські картелі експортують сам фентаніл або наркотики з його вмістом, які близько у 50 разів сильніші за героїн і в 100 разів — за морфін. Для виготовлення цього наркотику картелі часто використовують саме китайські компоненти, тому ця угода важлива тим, аби припинити цей потік виробництва.

До цього питання повертались чимало президентів США, адже експорт "товару" здебільшого потрапляє саме в Америку, і за останні кілька років смертність від передозування різко зросла по всій країні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Джо Байден має намір поновити військову співпрацю з Китаєм. Такий крок може відбутися "на всіх рівнях".