Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Джо Байден узгодив припинення виробництва фентанілу в Китаї — чим ця речовина небезпечна arrow

Джо Байден узгодив припинення виробництва фентанілу в Китаї — чим ця речовина небезпечна

14 листопада 2023 09:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Джо Байден узгодив припинення виробництва фентанілу в Китаї — чим ця речовина небезпечна
Сі Цзіньпін та Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент США Джо Байден та лідер КНР Сі Цзіньпін домовилися про зупинку виробництва компонента для наркотиків — фентанілу в Китаї. Відтак, влада Піднебесної буде стежити за хімічними компаніями, аби зупинити потік виробництва та експорту небезпечної речовини.

Про це повідомляє Bloomberg

Читайте також:

США і Китай перекриють мексиканським картелям виробництво наркотиків 

Зазначається, що Джо Байден і Сі Цзіньпін мають намір оголосити про угоду, згідно з якою Пекін припиняє виробництво та експорт фентанілу. Експерти вважають, що це може добре вплинути на політичний імідж американського президента. 

Згідно з цією угодою, Китай буде стежити за хімічними компаніями, щоб зупинити потік як фентанілу, так і вихідного матеріалу, який використовується для виготовлення наркотиків.

"Ми сподіваємося побачити певний прогрес у цьому питанні вже наступного тижня. Тоді це може відкрити двері для подальшої співпраці в інших питаннях, де ми не просто констатуємо факти, а й фактично забезпечуємо відчутні результати", — сказав радник з національної безпеки Джейк Салліван

Також відомо, що офіційні особи США вважають угоду потенційним проривом, але попереджають, що для отримання конкретних результатів необхідні суворі заходи і час, щоб оцінити, чи дотримається Пекін домовленостей. 

Чим небезпечний фентаніл

Як відомо, мексиканські картелі експортують сам фентаніл або наркотики з його вмістом, які близько у 50 разів сильніші за героїн і в 100 разів — за морфін. Для виготовлення цього наркотику картелі часто використовують саме китайські компоненти, тому ця угода важлива тим, аби припинити цей потік виробництва. 

До цього питання повертались чимало президентів США, адже експорт "товару" здебільшого потрапляє саме в Америку, і за останні кілька років смертність від передозування різко зросла по всій країні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Джо Байден  має намір поновити військову співпрацю з Китаєм. Такий крок може відбутися "на всіх рівнях". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі