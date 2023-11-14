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Джо Байден согласовал прекращение производства фентанила в Китае — чем опасно это вещество

14 ноября 2023 09:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Джо Байден согласовал прекращение производства фентанила в Китае — чем опасно это вещество
Си Цзиньпин и Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин договорились об остановке производства компонента для наркотиков — фентанила в Китае. Следовательно, власти Поднебесной будут следить за химическими компаниями, чтобы остановить поток производства и экспорта опасного вещества.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что Джо Байден и Си Цзиньпин намерены объявить соглашение, согласно которому Пекин прекращает производство и экспорт фентанила. Эксперты считают, что это может хорошо повлиять на политический имидж американского президента.

Согласно этому соглашению, Китай будет следить за химическими компаниями, чтобы остановить поток как фентанила, так и исходного материала, используемого для изготовления наркотиков.

"Мы надеемся увидеть определенный прогресс в этом вопросе уже на следующей неделе. Тогда это может открыть двери для дальнейшего сотрудничества по другим вопросам, где мы не просто констатируем факты, но и фактически обеспечиваем ощутимые результаты", — сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан

Также известно, что официальные лица США считают соглашение потенциальным прорывом, но предупреждают, что для получения конкретных результатов необходимы строгие меры и время, чтобы оценить, соблюдает ли Пекин договоренности.

Чем опасен фентанил

Как известно, мексиканские картели экспортируют сам фентанил или наркотики с его содержанием, которые в 50 раз сильнее героина и в 100 раз — морфина. Для изготовления этого наркотика картели часто используют именно китайские компоненты, поэтому это соглашение важно тем, чтобы прекратить этот поток производства.

К этому вопросу возвращались многие президенты США, ведь экспорт "товара" в большинстве попадает именно в Америку и за последние несколько лет смертность от передозировки резко возросла по всей стране.

Напомним, недавно стало известно, что Джо Байден намерен возобновить военное сотрудничество с Китаем. Такой шаг может произойти "на всех уровнях".

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