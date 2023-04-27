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Джо Байден вскочив у халепу: президент вкотре засвітив шпаргалку

27 квітня 2023 03:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Джо Байден вскочив у халепу: президент вкотре засвітив шпаргалку
Президент США Джо Байден. Фото: Офіс Президента України.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент США Джо Байден на прес-конференції з президентом Південної Кореї користувався шпаргалкою. Він випадково показав публіці листки, на яких написані питання від журналістів.

Про це повідомляє у Telegram РИА Новости.

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Газета New York Post саме зняла момент, коли Байден перевернув листок з фотографією, посадою і питанням однієї з журналісток, що звернулися до нього.

Безпосередньо над ним було надруковано знімок співробітниці Los Angeles Times індійського походження Кортні Субраманіан. Там видно, що її прізвище написано по складах — можливо, щоб уникнути незручної ситуації при вимові.

Нагадаємо, президент США Джо Байден офіційно оголосив про своє балотування на переобрання. Він заявив, що хоче завершити роботу, яку він розпочав, коли Америка була вражена смертельною пандемією, економікою, що падала, і демократією, що хиталася.

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