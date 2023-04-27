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Джо Байден попал впросак: президент в который раз засветил шпаргалку

27 апреля 2023 03:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Джо Байден попал впросак: президент в который раз засветил шпаргалку
Президент США Джо Байден. Фото: Офис Президента Украины.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент США Джо Байден на пресс-конференции с президентом Южной Кореи пользовался шпаргалкой. Он случайно показал публике листки, на которых написаны вопросы журналистов.

Об этом сообщает в Telegram РИА Новости.

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Газета New York Post как раз сняла момент, когда Байден перевернул листок с фотографией, должностью и вопросом одной из обратившихся к нему журналисток.

Непосредственно над ним был напечатан снимок сотрудницы Los Angeles Times индийского происхождения Кортни Субраманиан. Там видно, что ее фамилия написана по слогам — возможно во избежание неудобной ситуации при произношении.

Напомним, президент США Джо Байден официально объявил о своем баллотировании на переизбрание. Он заявил, что хочет завершить работу, которую он начал, когда Америка была поражена смертельной пандемией, падающей экономикой и шатавшейся демократией.

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