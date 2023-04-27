Джо Байден попал впросак: президент в который раз засветил шпаргалку
Президент США Джо Байден на пресс-конференции с президентом Южной Кореи пользовался шпаргалкой. Он случайно показал публике листки, на которых написаны вопросы журналистов.
Об этом сообщает в Telegram РИА Новости.
Газета New York Post как раз сняла момент, когда Байден перевернул листок с фотографией, должностью и вопросом одной из обратившихся к нему журналисток.
Непосредственно над ним был напечатан снимок сотрудницы Los Angeles Times индийского происхождения Кортни Субраманиан. Там видно, что ее фамилия написана по слогам — возможно во избежание неудобной ситуации при произношении.
Напомним, президент США Джо Байден официально объявил о своем баллотировании на переизбрание. Он заявил, что хочет завершить работу, которую он начал, когда Америка была поражена смертельной пандемией, падающей экономикой и шатавшейся демократией.