Джо Байден попал впросак: президент в который раз засветил шпаргалку

Президент США Джо Байден. Фото: Офис Президента Украины.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции с президентом Южной Кореи пользовался шпаргалкой. Он случайно показал публике листки, на которых написаны вопросы журналистов.

Об этом сообщает в Telegram РИА Новости.

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Газета New York Post как раз сняла момент, когда Байден перевернул листок с фотографией, должностью и вопросом одной из обратившихся к нему журналисток.

Непосредственно над ним был напечатан снимок сотрудницы Los Angeles Times индийского происхождения Кортни Субраманиан. Там видно, что ее фамилия написана по слогам — возможно во избежание неудобной ситуации при произношении.

Напомним, президент США Джо Байден официально объявил о своем баллотировании на переизбрание. Он заявил, что хочет завершить работу, которую он начал, когда Америка была поражена смертельной пандемией, падающей экономикой и шатавшейся демократией.