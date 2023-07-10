Джо Байден зустрівся з королем Чарльзом: мета зустрічі

Король Чарльз та Джо Байден. Фото: Reuters

Після зустрічі з прем'єром-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, президент США Джо Байден зустрівся з королем Чарльзом. Їхня зустріч пройшла у Віндзорському замку.

Про це повідомляє Reuters.

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Зокрема, у Віндзорі лідери обох держав обговорили ситуацію з кліматом. А саме, про те, як збільшити приватні інвестицій в боротьбу зі зміною клімату. Повідомляється, що Байден та Чарльз вважають цю проблему "екзистенційною".

"Президент з великою повагою ставиться до прихильності короля, зокрема, питанню клімату. Він був гучним голосом у цьому питанні", — сказав радник Білого дому.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що Україна зараз не готова до членства у НАТО. На його думку, Альянс повинен розглядати питання членства України тільки тоді, коли закінчиться війна.

Додамо, що Джо Байден планує звернутися з публічною промовою під час свого візиту до литовського міста Вільнюс. Свою промову американський лідер виголосить в Університеті Вільнюса у середу, 12 липня.