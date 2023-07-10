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Джо Байден встретился с королем Чарльзом: цель встречи

10 июля 2023 16:18
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Козюк Татьяна
редактор
Джо Байден встретился с королем Чарльзом: цель встречи
Король Чарльз и Джо Байден. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

После встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком президент США Джо Байден встретился с королем Чарльзом. Их встреча прошла в Виндзорском замке.

Об этом сообщает Reuters.

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В частности, в Виндзоре лидеры обоих государств обсудили ситуацию с климатом. А именно, о том, как увеличить частные инвестиции в борьбу с изменением климата. Сообщается, что Байден и Чарльз считают эту проблему "экзистенциальной".

"Президент с большим уважением относится к расположению короля, в частности, к вопросу климата. Он был громким голосом в этом вопросе", — сказал советник Белого дома.

 

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина сейчас не готова к членству в НАТО. По его мнению, Альянс должен рассматривать вопросы членства Украины только тогда, когда закончится война.

Добавим, что Джо Байден планирует обратиться с публичной речью во время своего визита в литовский Вильнюс. Свою речь американский лидер произнесет в Университете Вильнюса в среду, 12 июля.

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