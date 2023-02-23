Джонсон подасть свою кандидатуру на пост генсека НАТО
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії, член британського парламенту та великий друг України Борис Джонсон заявив, що висуватиметься на пост генсека НАТО. Він також обіцяв підтримку Україні, не залежно від того, на якій посаді перебуватиме.
Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.
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Джонсон висуватиметься на пост генсека НАТО
На питання журналіста, коли він збирається очолити НАТО, Джонсон відповів, що це чудова думка.
"НАТО коли? А чудова думка, дуже вдала. Я хочу сказати, що я маю всім оголосити, що є такий задум і нехай ніхто не забуде такого кандидата. Думаю, цього разу мені поталанить", — заявив експрем’єр Британії.
Він не погодився з думкою колишнього очільника уряду Італії Маріо Драгі, який вважав, що наступним генсеком НАТО має бути представник від Європейського Союзу.
"Я з ним не погоджуюсь цілковито, бо є й інші кандидати поза межами європейського союзу. Не конче то має бути Євросоюз. Я себе розглядаю як кандидата, і то дуже добра і важлива посада. Треба сказати, що ми маємо НАТО міцне, як ніколи. До нас приєднується Швеція, Фінляндія. І тепер ми бачимо цілком ясно, що українське членство це перспектива", — сказав він.
Борис Джонсон зазначив, що офіційно ще не подавав свою кандидатуру.
Нагадаємо, нещодавно Джонсон звернувся до Заходу і закликав надати Україні усю необхідну зброю.