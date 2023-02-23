Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Джонсон подасть свою кандидатуру на пост генсека НАТО arrow

Джонсон подасть свою кандидатуру на пост генсека НАТО

23 лютого 2023 20:51
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Борис Джонсон заявив, що висуватиметься на пост генсека НАТО
Борис Джонсон
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії, член британського парламенту та великий друг України Борис Джонсон заявив, що висуватиметься на пост генсека НАТО.  Він також обіцяв підтримку Україні, не залежно від того, на якій посаді перебуватиме. 

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону

Читайте також:

Джонсон висуватиметься на пост генсека НАТО

На питання журналіста, коли він збирається очолити НАТО, Джонсон відповів, що це чудова думка.

"НАТО коли? А чудова думка, дуже вдала. Я хочу сказати, що я маю всім оголосити, що є такий задум і нехай ніхто не забуде такого кандидата. Думаю, цього разу мені поталанить", — заявив експрем’єр Британії.

Він не погодився з думкою колишнього очільника уряду Італії Маріо Драгі, який вважав, що наступним генсеком НАТО має бути представник від Європейського Союзу.

"Я з ним не погоджуюсь цілковито, бо є й інші кандидати поза межами європейського союзу. Не конче то має бути Євросоюз. Я себе розглядаю як кандидата, і то дуже добра і важлива посада. Треба сказати, що ми маємо НАТО міцне, як ніколи. До нас приєднується Швеція, Фінляндія. І тепер ми бачимо цілком ясно, що українське членство це перспектива", — сказав він.

Борис Джонсон зазначив, що офіційно ще не подавав свою кандидатуру.

 Нагадаємо, нещодавно Джонсон звернувся до Заходу і закликав надати Україні усю необхідну зброю.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

20:58 Стартові склади на матч "Ренн" — "Шахтар": "гірники" можуть вийти до 1/8 Ліги Європи

20:45 Курорти — не виняток: українцям пояснили ситуацію з масовою роздачею повісток

Новина з фото

20:44 Обстріл Харківщини: окупанти вдарили снарядами по рятувальниках, які шукали під завалами людей

20:37 Зеленський провів телефонну розмову з президентом Єгипту: про що говорили лідери

Новина з відео

20:18 Вийшов тизер фільму "Королі репу" з Wellboy та Ірмою Вітовською: коли прем'єра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:18 Шмигаль закликає посилити санкції проти рф і створити міжнародний трибунал

Новина з відео

20:15 Послав за російським кораблем і влаштував бойкот: латвійський депутат облаяв делегацію рф

20:00 "Ваш родич у біді": поліцейські Одещини застерігають громадян від шахрайської схеми

19:20 Відволікає водіїв та псує естетику міста: в Одесі стане менше зовнішньої реклами

Новина з фото

19:01 НБУ представив нову вертикальну банкноту: який номінал і що на ній зображено

Новина з відео

20:18 Вийшов тизер фільму "Королі репу" з Wellboy та Ірмою Вітовською: коли прем'єра

Новина з відео

20:15 Послав за російським кораблем і влаштував бойкот: латвійський депутат облаяв делегацію рф

Новина з відео

18:08 На Алеї сміливості в Києві відкрили табличку на честь прем'єр-міністра Іспанії

Новина з відео

16:41 23 тижні очікування: Максим Чмерковський станцював запальну румбу з вагітною дружиною

Новина з відео

16:40 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:11 Мавка палає люттю: творці українського мультфільму випустили емоційне відео до роковин війни

Новина з відео

16:10 До річниці війни: у Лондоні з'явився величезний український стяг перед російським посольством

Новина з відео

14:51 Китай може підтримати росію, але він не союзник кремля, — Ауслендер

Новина з відео

13:54 Зірка студії "Квартал 95" висміяв пенсіонерів з "загонів путіна", які обурились на Байдена

Новина з відео

13:20 Комусь війна, а комусь салюти: в Одесі розшукують правопорушника

Рік великої війни

18:20 "Війна в Україні створила потужну армію і президента. Можливо, занадто потужного Зеленського. Але це добре", — Олександр Мотиль

Рік великої війни

17:45 Рік війни: погляд з Ізраїлю

Рік великої війни

17:20 "Народились у війну, і дожились до ще одної": подружжя Батовських із Очакова, яке стало в одну мить переселенцями

Рік великої війни

08:00 І сміх і гріх: меми, які підтримували бойовий дух українців у війну

Рік великої війни

07:15 Житло яких українських знаменитостей знищила російська армія

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Рік великої війни

19:45 Як війна вдарила по добробуту українців

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Рік великої війни

08:55 Світові знаменитості, які приїхали в Україну під час повномасштабної війни

Ексклюзив

08:00 Усиновлення у війну: як зіркова родина Мірошниченків бореться з бюрократією заради дитини

Актуальне по темі

None 23 Лютий 20:57

Стартові склади на матч "Ренн" — "Шахтар": "гірники" можуть вийти до 1/8 Ліги Європи

None 23 Лютий 20:45

Курорти — не виняток: українцям пояснили ситуацію з масовою роздачею повісток

None 23 Лютий 20:45

Обстріл Харківщини: окупанти вдарили снарядами по рятувальниках, які шукали під завалами людей

None 23 Лютий 20:44

Зеленський провів телефонну розмову з президентом Єгипту: про що говорили лідери

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB