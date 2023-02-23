Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании, член британского парламента и великий друг Украины Борис Джонсон заявил, что будет выдвигаться на пост генсека НАТО. Он также обещал поддержку Украине, независимо от того, на какой должности будет находиться.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

Джонсон будет выдвигаться на пост генсека НАТО

На вопрос журналиста, когда он собирается возглавить НАТО, Джонсон ответил, что это замечательное мнение.

"НАТО когда? А замечательное мнение, очень удачное. Я хочу сказать, что я должен всем объявить, что есть такой замысел и пусть никто не забудет такого кандидата. Думаю, на этот раз мне повезет", — заявил экс-премьер Британии.

Он не согласился с мнением бывшего главы правительства Италии Марио Драги, считавшего, что следующим генсеком НАТО должен быть представитель от Европейского Союза.

"Я с ним не согласен полностью, потому что есть и другие кандидаты за пределами европейского союза. Не очень должен быть Евросоюз. Я себя рассматриваю как кандидата, и это очень хорошая и важная должность. Надо сказать, что мы имеем НАТО крепкое, как никогда, к нам присоединяется Швеция, Финляндия. И теперь мы видим совершенно ясно, что украинское членство это перспектива", — сказал он.

Борис Джонсон отметил, что официально еще не подавал свою кандидатуру.

Напомним, недавно Джонсон обратился к Западу и призвал предоставить Украине все необходимое оружие.