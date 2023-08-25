Ейфелеву вежу в Парижі підсвітили кольорами українського прапора

Ейфелева вежа у жовто-синіх кольорах. Фото: соцмережі

Ввечері 24 серпня символ Парижа та одна з найбільш визначних світових пам’яток заграла кольорами прапору України. Так французи вирішили привітати українців з Днем Незалежності.

У церемонії запалювання вежі брав участь Київський міський голова Віталій Кличко. Відео він опублікував на своїй сторінці у Telegram.

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Жовто-синя Ейфелева вежа

Сьогодні Париж святкував День Незалежності України. З початком повномасштабної війни чимало українців шукали прихисток за кордоном. Багато наших співгромадян опинилися у Франції.

Тому навіть за кордоном українці не забувають про свою Батьківщину і теж відзначають День Незалежності.

"На площу Трокадеро прийшло дуже багато українців, скрізь лунала українська, наш гімн, неймовірна атмосфера", — написав Київський міський голова Віталій Кличко.

Нагадаємо, у День Незалежності України до Києва завітала мер Парижа Анн Ідальго. Французьке місто засвідчило свою підтримку Києву, обидві сторони також підписали багато домовленостей. Також Кличко із паризькою колежанкою домовились про відкриття в центрі міста Київського скверу.