Эйфелевую башню в Париже подсветили цветами украинского флага

Эйфелева башня в желто-синем цвете. Фото: соцсети

Вечером 24 августа символ Парижа и одну из самых выдающихся мировых достопримечательностей подсветили цветами флага Украины. Так французы решили поздравить украинцев с Днем Независимости.

В церемонии зажигания Эйфелевой башни принимал участие Киевский городской голова Виталий Кличко. Видео он опубликовал на своей странице в Telegram.

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Желто-синяя Эйфелева башня

Сегодня Париж праздновал День Независимости Украины. С началом полномасштабной войны многие украинцы искали убежища за границей. Многие наши сограждане оказались во Франции.

Но даже за рубежом украинцы не забывают о своей Родине и тоже отмечают День Независимости.

"На площадь Трокадеро пришло очень много украинцев, везде звучал украинский, наш гимн, невероятная атмосфера", — написал Киевский городской голова Виталий Кличко.

Напомним, в День Независимости Украины Киев посетила мэр Парижа Анн Идальго. Французский город показал свою поддержку Киеву, обе стороны также подписали много договоренностей. Также Кличко с парижской коллегой договорились об открытии в центре города Киевского сквера.