Ексчоловіка прем'єр-міністра Італії звільнили з телебачення через різкі висловлювання

Колишній чоловік прем'єрки Італії Андреа Джамбруно. Фото: REUTERS/Yara Nardi/File Photo

Колишнього чоловіка прем'єрки Італії Джорджи Мелоні звільнили з посади телеведучого. Причиною стало те, що Андреа Джамбруно непристойно висловлювався.

Про це повідомляє BBC.

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Звільнення Джамбруно

Колишній партнер прем'єрки Італії Джорджи Мелоні був звільнений з посади ведучого національного телешоу після того, як його непристойні коментарі в ефірі просочилися в іншу програму. Телекомпанія Mediaset заявила, що він збереже за собою роль редактора на шоу.

Минулого тижня Мелоні оголосила, що розлучається зі своїм чоловіком після того, як в ефірі сатиричного телешоу з'явився запис.

У мережі з'явився витік запису, на якому Джамбруно розмовляє з жінками-колегами про свою інтрижку і, схоже, пропонує одній з них статевий акт.

Mediaset заявила, що Джамбруно просить вибачення за збентеження і дискомфорт, спричинені його поведінкою, додавши, що він погодився залишити свою роль у програмі Diario del giorno на каналі Mediaset Rete4.

У заяві зазначено, що проти колишнього ведучого не буде порушено дисциплінарного провадження.

Наразі ведучго замінила журналістка Мануела Боселлі.

Італійські ЗМІ припускають, що наслідки витоку висловлювань Гамбруно призводять до зростання напруженості в уряді Мелоні. Партія "Вперед, Італія", заснована Берлусконі, є однією з трьох партій у правій коаліції Мелоні, а старший син колишнього прем'єр-міністра, П'єр Сільвіо Берлусконі, очолює компанію Mediaset.

"Сім'я Берлусконі була здивована і шкодує про те, що сталося після виходу репортажу на телеканалі Mediaset, але відповідальні за це незалежні", — заявив віцепрем'єр-міністр Антоніо Таяні.

За даними журналістів, колеги Джамбруно розповіли, що він жартував про свої стосунки з Мелоні.

Нагадаємо, прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Росія не засудила атаку бойовиків ХАМАСу на Ізраїль. Водночас терористи високо оцінили позицію російського президента Володимира Путіна.