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Экс-мужа премьер-министра Италии уволили с телевидения из-за резких высказываний

25 октября 2023 22:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Экс-мужа премьер-министра Италии уволили с телевидения из-за резких высказываний
Бывший муж премьера Италии Андреа Джамбруно. Фото: REUTERS/Yara Nardi/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывшего мужа премьера Италии Джорджи Мэлони уволили с поста телеведущего. Причиной стало то, что Андреа Джамбруно непристойно выражался.

Об этом сообщает BBC.

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Увольнение Джамбруно

Бывший партнер премьера Италии Джорджи Мэлони был уволен с должности ведущего национального телешоу после того, как его непристойные комментарии в эфире просочились в другую программу. Телекомпания Mediaset заявила, что он сохранит роль редактора на шоу.

На прошлой неделе Мэлони объявила, что расстается со своим мужем после того, как в эфире сатирического телешоу появилась запись.

В сети появилась утечка записи, на которой Джамбруно разговаривает с женщинами-коллегами о своей интрижке и, похоже, предлагает одной с них половой акт.

Mediaset заявила, что Джамбруно приносит извинения за смущение и дискомфорт, вызванные его поведением, добавив, что он согласился оставить свою роль в программе Diario del giorno на канале Mediaset Rete4.

В заявлении говорится, что против бывшего ведущего не будет нарушено дисциплинарное производство.

В настоящее время ведущего заменила журналистка Мануэла Боселли.

Итальянские СМИ предполагают, что последствия утечки высказываний Гамбруно приводят к росту напряженности в правительстве Мэлони. Партия "Вперед, Италия", основанная Берлускони, является одной из трех партий в правой коалиции Мэлони, а старший сын бывшего премьер-министра, Пьер Сильвио Берлускони, возглавляет компанию Mediaset.

"Семья Берлускони была удивлена и сожалеет о том, что произошло после выхода репортажа на телеканале Mediaset, но ответственные за это независимы", — заявил вице-премьер-министр Антонио Таяни.

По данным журналистов, коллеги Джамбруно рассказали, что он шутил о своих отношениях с Мэлони.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони заявила, что Россия не осудила атаку боевиков ХАМАСа на Израиль. В то же время террористы высоко оценили позицию российского президента Владимира Путина.

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