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Ексгенерал Британії назвав термін перемоги України над РФ

3 вересня 2023 14:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ексгенерал Британії назвав термін перемоги України над РФ
Ексгенерал Великої Британії Річард Берронс. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські війська, попри свої поточні зусилля, навряд чи виштовхнуть російські сили протягом найближчих місяців, і ймовірність зменшення окупованого російськими силами територію вдвічі до початку холодів мала. Втім, Україна може здобути перемогу над Росією вже у 2024 чи 2025 році.

Про це повідомив ексгенерал Великої Британії Річард Берронс, повідомляє Financial Times.

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За словами військового, українська армія вже прорвала одну із ключових ліній оборони Росії на півдні країни, що було непростим завданням. Попри розтягнутість і втому російських військ, їхнє здавання не гарантоване і може зайняти тривалий час.

"Російські війська перебувають у розтягнутому стані, змучені та позбавлені резервів. Однак навіть якщо вони не поступляться, конфлікт може тривати тривалий час", — сказав він.

Берронс наголошує, що Україна стикається з нестачею ресурсів у галузі протиповітряної оборони та розмінування. Він також стверджує, що розв'язання проблеми з боєприпасами є лише тимчасовим, і війна, ймовірно, триватиме принаймні ще рік.

Для досягнення перемоги над Росією українським військам варто наголосити на тактиці "кусай і тримай" у зимовий період, мінімізуючи втрати. Важливим аспектом стане фокусування на знищенні російських артилерійських позицій та нейтралізації Чорноморського флоту Росії, щоб відновити економічно важливий експорт українського зерна.

Нагадаємо, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі впевнений, що Україні знадобиться багато зусиль, щоб виграти у війні проти Росії. При цьому він наголосив, що є різні шляхи досягти бажаного результату.

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