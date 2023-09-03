Экс-генерал Британии назвал сроки победы Украины над РФ
Украинские войска, несмотря на свои текущие усилия, вряд ли вытолкнут российские силы в ближайшие месяцы, и вероятность уменьшения оккупированного российскими силами территория вдвое мала до начала холодов. Впрочем, Украина может одержать победу над Россией уже в 2024 или 2025 году.
Об этом сообщил экс-генерал Великобритании Ричард Берронс, передает Financial Times.
Что нужно Украине для победы над РФ
По словам военного, украинская армия уже прорвала одну из ключевых линий обороны России на юге страны, что было непростой задачей. Несмотря на растянутость и усталость российских войск, их сдача не гарантирована и может занять длительное время.
"Российские войска находятся в растянутом состоянии, измучены и лишены резервов. Однако даже если они не уступят, конфликт может продолжаться продолжительное время", — сказал он.
Берронс подчеркивает, что Украина сталкивается с нехваткой ресурсов в области противовоздушной обороны и разминирования. Он также утверждает, что решение проблемы с боеприпасами является лишь временным, и война, вероятно, продлится по крайней мере еще год.
Для достижения победы над Россией украинским войскам стоит акцентировать внимание на тактике "кусай и держи" в зимний период, минимизируя потери. Важным аспектом также станет фокусировка на уничтожении российских артиллерийских позиций и нейтрализации Черноморского флота России, чтобы восстановить экономически важный экспорт украинского зерна.
Напомним, что глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли уверен, что Украине понадобится много усилий, чтобы выиграть в войне против России. При этом он подчеркнул, что есть разные пути достичь желаемого результата.