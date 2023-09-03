Экс-генерал Британии назвал сроки победы Украины над РФ

Экс-генерал Великобритании Ричард Берронс. Фото: google

Украинские войска, несмотря на свои текущие усилия, вряд ли вытолкнут российские силы в ближайшие месяцы, и вероятность уменьшения оккупированного российскими силами территория вдвое мала до начала холодов. Впрочем, Украина может одержать победу над Россией уже в 2024 или 2025 году.

Об этом сообщил экс-генерал Великобритании Ричард Берронс, передает Financial Times.

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По словам военного, украинская армия уже прорвала одну из ключевых линий обороны России на юге страны, что было непростой задачей. Несмотря на растянутость и усталость российских войск, их сдача не гарантирована и может занять длительное время.

"Российские войска находятся в растянутом состоянии, измучены и лишены резервов. Однако даже если они не уступят, конфликт может продолжаться продолжительное время", — сказал он.

Берронс подчеркивает, что Украина сталкивается с нехваткой ресурсов в области противовоздушной обороны и разминирования. Он также утверждает, что решение проблемы с боеприпасами является лишь временным, и война, вероятно, продлится по крайней мере еще год.

Для достижения победы над Россией украинским войскам стоит акцентировать внимание на тактике "кусай и держи" в зимний период, минимизируя потери. Важным аспектом также станет фокусировка на уничтожении российских артиллерийских позиций и нейтрализации Черноморского флота России, чтобы восстановить экономически важный экспорт украинского зерна.

Напомним, что глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли уверен, что Украине понадобится много усилий, чтобы выиграть в войне против России. При этом он подчеркнул, что есть разные пути достичь желаемого результата.