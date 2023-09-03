Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Экс-генерал Британии назвал сроки победы Украины над РФ arrow

Экс-генерал Британии назвал сроки победы Украины над РФ

3 сентября 2023 14:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Экс-генерал Британии назвал сроки победы Украины над РФ
Экс-генерал Великобритании Ричард Берронс. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинские войска, несмотря на свои текущие усилия, вряд ли вытолкнут российские силы в ближайшие месяцы, и вероятность уменьшения оккупированного российскими силами территория вдвое мала до начала холодов. Впрочем, Украина может одержать победу над Россией уже в 2024 или 2025 году.

Об этом сообщил экс-генерал Великобритании Ричард Берронс, передает Financial Times.

Читайте также:

Что нужно Украине для победы над РФ

По словам военного, украинская армия уже прорвала одну из ключевых линий обороны России на юге страны, что было непростой задачей. Несмотря на растянутость и усталость российских войск, их сдача не гарантирована и может занять длительное время.

"Российские войска находятся в растянутом состоянии, измучены и лишены резервов. Однако даже если они не уступят, конфликт может продолжаться продолжительное время", — сказал он.

Берронс подчеркивает, что Украина сталкивается с нехваткой ресурсов в области противовоздушной обороны и разминирования. Он также утверждает, что решение проблемы с боеприпасами является лишь временным, и война, вероятно, продлится по крайней мере еще год.

Для достижения победы над Россией украинским войскам стоит акцентировать внимание на тактике "кусай и держи" в зимний период, минимизируя потери. Важным аспектом также станет фокусировка на уничтожении российских артиллерийских позиций и нейтрализации Черноморского флота России, чтобы восстановить экономически важный экспорт украинского зерна.

Напомним, что глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли уверен, что Украине понадобится много усилий, чтобы выиграть в войне против России. При этом он подчеркнул, что есть разные пути достичь желаемого результата.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Кровавый след россиян и формула мира Зеленского: о чем будут говорить в ООН. Интервью с Кислицей

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз