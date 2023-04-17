Ексофіцерка ВМС США керувала проросійським Telegram-каналом: що відомо

Аватар, який ексофіцерка використовувала у проросійському пабліку. Колаж Новини.LIVE

Ексофіцерка Військово-морських сил США Сара Білc причетна до керування проросійським акаунтом Donbass Devushka у соціальних мережах, який злив не менше чотирьох секретних документів. Свою провину та причетність колишня військовослужбовиця категорично заперечує.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Ексофіцерка США причетна до "зливу" секретних документів

У Сполучених Штатах Америки знайшли ще одну людину, яка може бути причетна до витоку секретних документів Пентагону. Це колишня військовослужбовиця ВМС США Сара Білс.

За інформацією журналістів, 37-річна жінка була одним із адміністратором Telegram-каналу Donbass Devushka, через який і поширювалися американські секретні документи. Доступ до прав на спільноту мало 15 осіб, проте їхні імена вона відмовилася називати.

Ексофіцерка США Сара Білс. Колаж: The Insider

Станом на 17 квітня на Telegram-канал підписано понад 65 тисяч людей, а публікації пишуться англійською.

Donbass Devushka — це мережа прокремлівських провоєнних каналів у соцмережах, подкастів, акаунтів для продажу товарів, зокрема, із зображенням символіки ПВК "Вагнера" і збору коштів на підтримку російських окупантів. В описі його Telegram йдеться, що він бере участь в "інформаційній війні в російському стилі".

Що відомо про Сару Білс

37-річна Білс до кінця 2022-го служила на військово-морській авіабазі США на острові Відбі. За два роки до цього її підвищили до звання E-7 — головного техніка з авіаційної електроніки, але залишала службу вона зі значно нижчим — E-5, пише видання. Сама Білс заявила, що пішла з ВМС за станом здоров’я після ПТСР.

Видання Wall Street Journal наголошує, що немає жодних доказів, що Білз використала доступ до секретних даних, який мала під час служби у ВМС, щоб викрасти їх пізніше. Ексвійськовослужбовиця каже, що чотири файли опублікував інший адміністратор, а через кілька днів видалила їх саме вона.

"Я навіть не знаю, чи справжні ці документи і що в них сказано. Я не дуже добре розбираюся в читанні таких документів", — заявила Білс.

Нагадаємо, нещодавно у соціальні мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

Раніше видання The New York Times опублікувало нібито засекречені військові документи, що стосуються контрнаступу Сил оборони України. Правдивість цих документів ніхто не підтвердив.

Видання зазначає, що це документи США та НАТО. Наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися у мережі.

Окрім того, представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов відреагував на інформацію про "злив" цих нібито секретних документів. Він наголосив, що "злиті" в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗС України — підробка та спецоперація російських спецслужб.

Згодом з'явилась інформація про те, що знайшли можливого "зливача" секретних документів Пентагону. Ним може бути молодий службовець Міністерства оборони США.