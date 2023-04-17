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Экс-офицер ВМС США руководила пророссийским Telegram-каналом: что известно

17 апреля 2023 11:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Экс-офицер ВМС США руководила пророссийским Telegram-каналом: что известно
Аватар, который экс-офицер использовала в пророссийском паблике. Коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Экс-офицер Военно-морских сил США Сара Биллc причастна к управлению пророссийским аккаунтом Donbass Devushka в социальных сетях, который слив не менее четырех секретных документов. Свою вину и причастность бывшая военнослужащая категорически отрицает.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Экс-офицер США причастна к "сливу" секретных документов

В Соединенных Штатах Америки нашли еще одного человека, который может быть причастен к утечке секретных документов Пентагона. Это бывшая военнослужащая ВМС США Сара Биллс.

По информации журналистов, 37-летняя женщина была одним из администраторов Telegram-канала Donbass Devushka, через который и распространялись американские секретные документы. Доступ к правам сообщества имело 15 человек, однако их имена она отказалась называть.

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Экс-офицер США Сара Биллс. Коллаж: The Insider

По состоянию на 17 апреля на Telegram-канал подписано более 65 тысяч человек, а публикации пишутся по-английски.

Donbass Devushka — это сеть прокремлевских провоенных каналов в соцсетях, подкастов, аккаунтов для продажи товаров, в частности, с изображением символики ЧВК "Вагнера" и сбора средств на поддержку российских оккупантов. В описании его Telegram говорится, что он участвует в "информационной войне в российском стиле".

Что известно о Саре Биллс

37-летняя Биллс до конца 2022-го служила на военно-морской авиабазе США на острове Отби. За два года до этого ее повысили до звания E-7 — главного техники по авиационной электронике, но оставляла службу она со значительно более низким — E-5, пишет издание. Сама Биллс заявила, что ушла из ВМС по состоянию здоровья после ПТСР.

Издание Wall Street Journal отмечает, что нет никаких доказательств, что Биллз использовала доступ к секретным данным, который имел во время службы в ВМС, чтобы похитить их позже. Экс-военнослужащая говорит, что четыре файла опубликовал другой администратор, а через несколько дней удалила их именно она.

"Я даже не знаю, настоящие ли эти документы и что у них сказано. Я не очень хорошо разбираюсь в чтении таких документов", — заявила Биллс.

Напомним, недавно в социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

Ранее издание The New York Times опубликовало якобы засекреченные военные документы, касающиеся контрнаступления Сил обороны Украины. Истинность этих документов никто не подтвердил.

Издание отмечает, что это документы США и НАТО. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в сети.

Кроме того, представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов отреагировал на информацию о "сливе" этих якобы секретных документов. Он подчеркнул, что "слиты" в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВС Украины — подделка и спецоперация российских спецслужб.

Впоследствии появилась информация о том, что нашли возможного "слива" секретных документов Пентагона. Им может быть молодой служащий министерства обороны США.

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