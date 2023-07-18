Експерименти ЗСУ зі зброєю показали західним партнерам, як треба воювати, — Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Фото: wikimedia.org

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що за час повномасштабного вторгнення територія України стала "бойовою лабораторією". Він пояснив це тим, що ЗСУ змушені в бою експериментувати з озброєнням західного та українського виробництва.

Про це повідомляє Sky News.

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На думку Бена Воллеса, "бажання України вижити" призвело до її відмови від правил і норм мирного часу та сміливості експериментувати з новою зброєю від союзників.

"Їм довелося ризикувати та експериментувати з речами, про які вони могли не знати, працюють вони чи ні, і вони стали бойовою лабораторією для своїх власних сил, і це вказало нам (країнам Заходу. — ред.) шлях… Я шкодую про ті обставини, за яких це сталося, але це показало, як треба діяти у 21 столітті на новому полі бою", — заявив він.

Нагадаємо, міністр оборони Британії Бен Воллес може піти у відставку цієї осені.

Водночас Бен Воллес заявив, що він тепер не претендує на посаду наступного голови НАТО.

Також посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розкритикував Зеленського за відповідь Воллесу, назвавши її "нездоровим сарказмом".