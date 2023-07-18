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Эксперименты ВСУ с оружием показали западным партнерам, как надо воевать,— Воллес

18 июля 2023 12:52
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Эксперименты ВСУ с оружием показали западным партнерам, как надо воевать,— Воллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото: wikimedia.org
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что за время полномасштабного вторжения территория Украины стала "боевой лабораторией". Он объяснил это тем, что ВСУ вынуждены в бою экспериментировать с вооружением западного и украинского производства.

Об этом сообщает Sky News.

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По мнению Бена Уоллеса, "желание Украины выжить" привело к ее отказу от правил и норм мирного времени и смелости экспериментировать с новым оружием от союзников.

"Им пришлось рисковать и экспериментировать с вещами, о которых они могли не знать, работают они или нет, и они стали боевой лабораторией для своих собственных сил, и это указало нам (странам Запада — ред.) путь… Я сожалею о тех обстоятельствах, при которых это произошло, но это показало, как нужно действовать в 21 веке на новом поле боя", — заявил он.

Напомним, министр обороны Британии Бен Уоллес может уйти в отставку этой осенью.

В то же время Бен Воллес заявил, что он теперь не претендует на должность следующего главы НАТО.

Также посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко подверг критике Зеленского за ответ Воллесу, назвав ее "нездоровым сарказмом".

 

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