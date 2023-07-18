Эксперименты ВСУ с оружием показали западным партнерам, как надо воевать,— Воллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что за время полномасштабного вторжения территория Украины стала "боевой лабораторией". Он объяснил это тем, что ВСУ вынуждены в бою экспериментировать с вооружением западного и украинского производства.
Об этом сообщает Sky News.
Как ВСУ научили западных партнеров воевать
По мнению Бена Уоллеса, "желание Украины выжить" привело к ее отказу от правил и норм мирного времени и смелости экспериментировать с новым оружием от союзников.
"Им пришлось рисковать и экспериментировать с вещами, о которых они могли не знать, работают они или нет, и они стали боевой лабораторией для своих собственных сил, и это указало нам (странам Запада — ред.) путь… Я сожалею о тех обстоятельствах, при которых это произошло, но это показало, как нужно действовать в 21 веке на новом поле боя", — заявил он.
Напомним, министр обороны Британии Бен Уоллес может уйти в отставку этой осенью.
В то же время Бен Воллес заявил, что он теперь не претендует на должность следующего главы НАТО.
Также посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко подверг критике Зеленского за ответ Воллесу, назвав ее "нездоровым сарказмом".