Експерти розповіли, чому українцям стане складніше потрапити до ЄС

Українці у країні Європейського союзу. Фото: Sputnik

З 2024 року запроваджується нова процедура в'їзду до ЄС для українців та громадян із 60 інших країн за допомогою системи ETIAS. Цей захід може спричинити низку проблем для непідготовлених мандрівників, що може спровокувати зростання скасування рейсів та запитів на повернення грошей.

Про це повідомляє Schengen Visa.News.

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Повідомляється, що люди з країн, яким дозволено відвідувати Євросоюз без віз, будуть зобов’язані сплатити збір у розмірі 7 євро (приблизно 278 гривень) за в'їзд. Вони можуть перебувати в країнах ЄС протягом трьох років або до закінчення терміну дії їх паспорта, не вимагаючи щоразу нового дозволу ETIAS.

Однак запровадження цієї системи не без труднощів. Заяви будуть оброблятися за кілька хвилин, і рішення будуть надіслані на електронні адреси заявників.

Втім, деякі мандрівники можуть зіткнутися із затримками, що ставить під сумнів їхню можливість вчасно увійти до ЄС або навіть сісти на свій рейс.

Експерти рекомендують турфірмам та посередникам надавати детальні посібники про систему ETIAS. Проте, ймовірно, багато мандрівників залишаться неготовими до цих змін, що призведе до великої кількості проблемних ситуацій, включаючи скасування рейсів та запити на повернення грошей.

Нагадаємо, що у Державному департаменті Сполучених Штатів оприлюднили суму, виділену на гуманітарну допомогу для українців. Левову частину грошей направили безпосередньо в Україну, решта — сусіднім державам для біженців.

Також ми повідомляли, що у Німеччині з початком 2024 року підвищать соціальні виплати, у тому числі й для біженців з України. Через інфляцію допомога зросте на 12%.