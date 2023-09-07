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Эксперты рассказали, почему украинцам станет сложнее попасть в ЕС

7 сентября 2023 14:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Эксперты рассказали, почему украинцам станет сложнее попасть в ЕС
Украинцы в стране Европейского союза. Фото: Sputnik
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

С 2024 года вводится новая процедура въезда в ЕС для украинцев и граждан из 60 других стран с помощью системы ETIAS. Эта мера может вызвать ряд проблем для неподготовленных путешественников, что может спровоцировать рост отмен рейсов и запросов на возврат денег.

Об этом сообщает Schengen Visa.News.

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Сообщается, что люди из стран, которым разрешено посещать Евросоюз без виз, будут обязаны уплатить сбор в размере 7 евро (примерно 278 гривен) за въезд. Они могут находиться в странах ЕС в течение трех лет или до истечения срока действия их паспорта, не требуя каждый раз новое разрешение ETIAS.

Однако введение этой системы не без трудностей. Заявления будут обрабатываться за несколько минут, и решения будут отправлены на электронные адреса заявителей. 

Впрочем, некоторые путешественники могут столкнуться с задержками, что ставит под сомнение их возможность вовремя войти в ЕС или даже сесть на свой рейс.

Эксперты рекомендуют турфирмам и посредникам предоставлять детальные руководства о системе ETIAS. Тем не менее, вероятно, многие путешественники останутся неготовыми к этим изменениям, что приведет к большому количеству проблемных ситуаций, включая отмену рейсов и запросы на возврат денег.

Напомним, что в Государственном департаменте Соединенных Штатов обнародовали сумму, выделенную на гуманитарную помощь для украинцев. Львиную часть денег направили непосредственно в Украину, остальные — соседним государствам для беженцев.

Также мы сообщали, что в Германии с началом 2024 года повысят социальные выплаты, в том числе и для беженцев з Украины. Из-за инфляции помощь вырастет на 12%.

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