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Експрезидент Чехії відверто зізнався, про що шкодує, — до чого тут Путін

6 листопада 2023 13:44
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Експрезидент Чехії відверто зізнався, про що шкодує, — до чого тут Путін
Експрезидент Чехії Мілош Земан. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Експрезидент Чехії Мілош Земан зізнався, що дуже шкодує про свою колишню дружбу з російським диктатором Володимиром Путіним. Він вважає, що це найбільша помилка в його політичній кар'єрі.

Про це він заявив в ефірі чеського телеканалу Nova.

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Під час ефіру ведучий запитав Мілоша Земана про найбільшу невдачу за час його каденції, і він відповів, що це дружба з Путіним. 

"Моя найбільша помилка полягала в тому, що я повністю помилявся щодо Володимира Путіна, тому що тільки нерозумна людина могла зробити таку трагічну помилку, як вторгнення до України", — заявив він. 

Окрім того, він наголосив, що своїми "бездумними вчинками" і розв'язанням повномаштабної війни диктатор Путін завдав шкоди не лише Україні, а й Росії.

Нагадаємо, 2 листопада Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з головою Генштабу Збройних сил Чеської Республіки Карелом Ржегкою. Вони обговорили поточний розвиток безпекової ситуації та подальші можливості для чеської підтримки, навчання та обміну досвідом.

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