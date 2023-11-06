Експрезидент Чехії відверто зізнався, про що шкодує, — до чого тут Путін

Експрезидент Чехії Мілош Земан. Фото: росЗМІ

Експрезидент Чехії Мілош Земан зізнався, що дуже шкодує про свою колишню дружбу з російським диктатором Володимиром Путіним. Він вважає, що це найбільша помилка в його політичній кар'єрі.

Про це він заявив в ефірі чеського телеканалу Nova.

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Під час ефіру ведучий запитав Мілоша Земана про найбільшу невдачу за час його каденції, і він відповів, що це дружба з Путіним.

"Моя найбільша помилка полягала в тому, що я повністю помилявся щодо Володимира Путіна, тому що тільки нерозумна людина могла зробити таку трагічну помилку, як вторгнення до України", — заявив він.

Окрім того, він наголосив, що своїми "бездумними вчинками" і розв'язанням повномаштабної війни диктатор Путін завдав шкоди не лише Україні, а й Росії.

Нагадаємо, 2 листопада Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з головою Генштабу Збройних сил Чеської Республіки Карелом Ржегкою. Вони обговорили поточний розвиток безпекової ситуації та подальші можливості для чеської підтримки, навчання та обміну досвідом.