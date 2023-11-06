Экс-президент Чехии откровенно признался, о чем жалеет, — при чем здесь Путин

Экс-президент Чехии Милош Земан. Фото: росСМИ

Экс-президент Чехии Милош Земан признался, что очень жалеет о своей былой дружбе с российским диктатором Владимиром Путиным. Он считает, что это самая большая ошибка в его политической карьере.

Об этом он заявил в эфире чешского телеканала Nova.

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Во время эфира ведущий спросил Милоша Земана о самой большой неудаче за время его каденции и ответил, что это дружба с Путиным.

"Моя самая большая ошибка заключалась в том, что я полностью ошибался относительно Владимира Путина, потому что только глупый человек мог совершить такую трагическую ошибку, как вторжение в Украину", — заявил он.

Кроме того, он отметил, что своими "бездумными поступками" и развязыванием полномасштабной войны диктатор Путин нанес ущерб не только Украине, но и России.

Напомним, 2 ноября Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встретился с председателем Генштаба Вооруженных сил Чешской Республики Карелом Ржегкой. Они обсудили текущее развитие ситуации безопасности и дальнейшие возможности для чешской поддержки, обучения и обмена опытом.