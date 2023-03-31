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Експрезидент Косово постане перед судом в Гаазі: у чому його звинувачують

31 березня 2023 23:54
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Хашим Тачі
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У понеділок, 3 квітня, колишній президент Косово Хашим Тачі постане перед судом у Гаазі за обвинуваченням у воєнних злочинах під час війни із Сербією в 1998-1999 роках.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що Хашиму Тачі, а також трьом його найближчим соратникам пред'явлені звинувачення за 10 пунктами воєнних злочинів і злочинів проти людяності, зокрема переслідування, вбивства, тортури і насильницькі зникнення людей під час повстання.

Серед іншого, їх звинувачують в участі у спільному злочинному угрупованні, яке здійснювало широкомасштабні й систематичні напади на сербську меншину в Косові, а також на косовських албанців. Жоден не визнав звинувачень щодо себе.

Хашим Тачі — колишній політичний командир Армії визволення Косова, яка брала участь у війні проти Сербії. По завершенні воєнних дій Тачі пішов у політику й із 2008 року був прем’єр-міністром, а з 2016-го — президентом Косова.

Спеціальний суд щодо Косова вважає Тачі відповідальним за майже 100 вбивств мирних жителів під час війни 1998-1999 років. Після оголошення обвинувачень у листопаді 2020 року він подав у відставку й добровільно здався суду.

Напередодні судового процесу в Косово з’явились білборди з фотографіями Тачі та ексспікера парламенту Кадрі Веселі з написом "Герої війни і миру". А ветерани війни в Косові та інші косовські націоналістичні групи анонсували на неділю акцію протесту на підтримку підсудних.

скріншот

Нагадаємо, нещодавно Косово приєдналося до санкцій США щодо ПВК "Вагнера". Причина не лише у підривній діяльності угруповання в Україні, але й активізації у Західних Балканах.

Фото: Reuters

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