Экс президент Косово предстанет перед судом в Гааге: в чем его обвиняют

Хашим Тачи

В понедельник, 3 апреля, бывший президент Косово Хашим Тачи предстанет перед судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях во время войны с Сербией в 1998-1999 годах.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что Хашиму Тачи, а также трем его ближайшим соратникам предъявлены обвинения по 10 пунктам военных преступлений и преступлений против человечности, в частности, преследования, убийства, пытки и насильственные исчезновения людей во время восстания.

Среди прочего их обвиняют в участии в общей преступной группировке, которая совершала широкомасштабные и систематические нападения на сербское меньшинство в Косово, а также на косовских албанцев. Ни один не признал обвинений в отношении себя.

Хашим Тачи — бывший политический командир Армии освобождения Косово, участвовавшей в войне против Сербии. После завершения военных действий Тачи ушел в политику и с 2008 года был премьер-министром, а с 2016-го — президентом Косово.

Специальный суд по Косово считает Тачи ответственным за почти 100 убийств мирных жителей во время войны 1998-1999 годов. После объявления обвинений в ноябре 2020 года он подал в отставку и добровольно сдался суду.

В преддверии судебного процесса в Косово появились билборды с фотографиями Тачи и эксспикера парламента Кадри Веселые с надписью "Герои войны и мира". А ветераны войны в Косово и другие косовские националистические группы анонсировали в воскресенье акцию протеста в поддержку подсудимых.

Напомним, недавно Косово присоединилось к санкциям США в отношении ЧВК "Вагнера". Причина не только во взрывной деятельности группировки в Украине, но и активизации в Западных Балканах.

Фото: Reuters