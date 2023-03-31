Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Экс президент Косово предстанет перед судом в Гааге: в чем его обвиняют arrow

Экс президент Косово предстанет перед судом в Гааге: в чем его обвиняют

31 марта 2023 23:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Хашим Тачи
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 3 апреля, бывший президент Косово Хашим Тачи предстанет перед судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях во время войны с Сербией в 1998-1999 годах.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

В чем обвиняют экс президента Косово

Отмечается, что Хашиму Тачи, а также трем его ближайшим соратникам предъявлены обвинения по 10 пунктам военных преступлений и преступлений против человечности, в частности, преследования, убийства, пытки и насильственные исчезновения людей во время восстания.

Среди прочего их обвиняют в участии в общей преступной группировке, которая совершала широкомасштабные и систематические нападения на сербское меньшинство в Косово, а также на косовских албанцев. Ни один не признал обвинений в отношении себя.

Хашим Тачи — бывший политический командир Армии освобождения Косово, участвовавшей в войне против Сербии. После завершения военных действий Тачи ушел в политику и с 2008 года был премьер-министром, а с 2016-го — президентом Косово.

Специальный суд по Косово считает Тачи ответственным за почти 100 убийств мирных жителей во время войны 1998-1999 годов. После объявления обвинений в ноябре 2020 года он подал в отставку и добровольно сдался суду.

В преддверии судебного процесса в Косово появились билборды с фотографиями Тачи и эксспикера парламента Кадри Веселые с надписью "Герои войны и мира". А ветераны войны в Косово и другие косовские националистические группы анонсировали в воскресенье акцию протеста в поддержку подсудимых.

скриншот

Напомним, недавно Косово присоединилось к санкциям США в отношении ЧВК "Вагнера". Причина не только во взрывной деятельности группировки в Украине, но и активизации в Западных Балканах.

Фото: Reuters

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

22:26"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB