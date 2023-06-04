Ердоган оголосив новий склад уряду Туреччини

Президент Туреччини Тайїп Реджеп Ердоган. Фото: google.com

Президент Туреччини Реджеп Ердоган розповів, хто увійшов до складу нового уряду країни. Також очільник ОП України Андрій Єрмак привітав із призначенням на посаду Міністра закордонних справ Хакана Фідана.

Про це повідомляє Hurriyet.

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Ердоган подякував своїм 54 мільйонам громадян, які взяли участь у виборах 14 і 28 травня та зробили свій внесок. Він також висловив свою вдячність тим, хто обрав його повторно.

Також турецький лідер оголосив склад нового уряду, до якого увійшли:

Віце-президент: Джевдет Їлмаз

Міністр юстиції: Йилмаз Тунч

Міністр сім'ї та соціальних послуг: Махінур Оздемір Гьокташ

Міністр праці та соціального захисту: Ведат Ішіхан

Міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату: Мехмет Ожасекі

Міністр закордонних справ: Хакан Фідан

Міністр енергетики та природних ресурсів: Альпарслан Байрактар

Міністр молоді та спорту: Осман Аскін Бак

Міністр казначейства та фінансів: Мехмет Шимшек

Міністр внутрішніх справ: Алі Єрлікая

Міністр культури і туризму: Мехмет Нурі Ерсой

Міністр національної освіти: Юсуф Текін

Міністр національної оборони: Яшар Гюлер

Міністр охорони здоров'я: Фахреттін Коджа

Міністр промисловості та технологій: Мехмет Фатіх Качир

Міністр сільського та лісового господарства: Ібрагім Юмаклі

Міністр торгівлі: Омер Болат

Міністр транспорту та інфраструктури: Абдулкадір Уралоглу

Привітання Андрія Єрмака

"Вітаю мого дорогого друга та великого друга України Хакана Фідана з нагоди призначення на посаду Міністра закордонних справ Турецької Республіки", — зазначив у Telegram очільник ОП України Андрій Єрмак.

Джерело: керівник ОП України Андрій Єрмак

Нагадаємо, що 3 червня Таїп Ердоган офіційно вступив на посаду президента Туреччини. Він втретє став лідером держави.