Эрдоган объявил новый состав правительства Турции
Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, кто вошел в состав нового правительства страны. Также глава ОП Украины Андрей Ермак поздравил с назначением на должность Министра иностранных дел Хакана Фидана.
Об этом сообщает Hurriyet.
Эрдоган объявил новое правительство
Эрдоган поблагодарил своих 54 миллиона граждан, которые приняли участие в выборах 14 и 28 мая и внесли свой вклад. Он также выразил свою благодарность тем, кто избрал его повторно.
Также турецкий лидер объявил состав нового правительства, в которое вошли:
- Вице-президент: Джевдет Йылмаз
- Министр юстиции: Йылмаз Тунч
- Министр семьи и социальных услуг: Махинур Оздемир Гёкташ
- Министр труда и социальной защиты: Ведат Ишихан
- Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата: Мехмет Ожасеки
- Министр иностранных дел: Хакан Фидан
- Министр энергетики и природных ресурсов: Альпарслан Байрактар
- Министр молодежи и спорта: Осман Аскин Бак
- Министр казначейства и финансов: Мехмет Шимшек
- Министр внутренних дел: Али Ерликая
- Министр культуры и туризма: Мехмет Нури Эрсой
- Министр национального образования: Юсуф Текин
- Министр национальной обороны: Яшар Гюллер
- Министр здравоохранения: Фахреттин Коджа
- Министр промышленности и технологий: Мехмет Фатих Качир
- Министр сельского и лесного хозяйства: Ибрагим Юмакли
- Министр торговли: Омер Болат
- Министр транспорта и инфраструктуры: Абдулкадир Уралоглу
Поздравление Андрея Ермака
"Приветствую моего дорогого друга и большого друга Украины Хакана Фидана по случаю назначения на должность Министра иностранных дел Турецкой Республики", — отметил в Telegram глава ОП Украины Андрей Ермак.
Напомним, что 3 июня Таип Эрдоган официально вступил в должность президента Турции. Он в третий раз стал лидером государства.