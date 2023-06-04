Эрдоган объявил новый состав правительства Турции

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган. Фото: google.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, кто вошел в состав нового правительства страны. Также глава ОП Украины Андрей Ермак поздравил с назначением на должность Министра иностранных дел Хакана Фидана.

Об этом сообщает Hurriyet.

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Эрдоган поблагодарил своих 54 миллиона граждан, которые приняли участие в выборах 14 и 28 мая и внесли свой вклад. Он также выразил свою благодарность тем, кто избрал его повторно.

Также турецкий лидер объявил состав нового правительства, в которое вошли:

Вице-президент: Джевдет Йылмаз

Министр юстиции: Йылмаз Тунч

Министр семьи и социальных услуг: Махинур Оздемир Гёкташ

Министр труда и социальной защиты: Ведат Ишихан

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата: Мехмет Ожасеки

Министр иностранных дел: Хакан Фидан

Министр энергетики и природных ресурсов: Альпарслан Байрактар

Министр молодежи и спорта: Осман Аскин Бак

Министр казначейства и финансов: Мехмет Шимшек

Министр внутренних дел: Али Ерликая

Министр культуры и туризма: Мехмет Нури Эрсой

Министр национального образования: Юсуф Текин

Министр национальной обороны: Яшар Гюллер

Министр здравоохранения: Фахреттин Коджа

Министр промышленности и технологий: Мехмет Фатих Качир

Министр сельского и лесного хозяйства: Ибрагим Юмакли

Министр торговли: Омер Болат

Министр транспорта и инфраструктуры: Абдулкадир Уралоглу

Поздравление Андрея Ермака

"Приветствую моего дорогого друга и большого друга Украины Хакана Фидана по случаю назначения на должность Министра иностранных дел Турецкой Республики", — отметил в Telegram глава ОП Украины Андрей Ермак.

Источник: руководитель ОП Украины Андрей Ермак

Напомним, что 3 июня Таип Эрдоган официально вступил в должность президента Турции. Он в третий раз стал лидером государства.