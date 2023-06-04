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Эрдоган объявил новый состав правительства Турции

4 июня 2023 01:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Эрдоган объявил новый состав правительства Турции
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, кто вошел в состав нового правительства страны. Также глава ОП Украины Андрей Ермак поздравил с назначением на должность Министра иностранных дел Хакана Фидана.

Об этом сообщает Hurriyet.

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Эрдоган поблагодарил своих 54 миллиона граждан, которые приняли участие в выборах 14 и 28 мая и внесли свой вклад. Он также выразил свою благодарность тем, кто избрал его повторно.

Также турецкий лидер объявил состав нового правительства, в которое вошли:

  • Вице-президент: Джевдет Йылмаз
  • Министр юстиции: Йылмаз Тунч
  • Министр семьи и социальных услуг: Махинур Оздемир Гёкташ
  • Министр труда и социальной защиты: Ведат Ишихан
  • Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата: Мехмет Ожасеки
  • Министр иностранных дел: Хакан Фидан
  • Министр энергетики и природных ресурсов: Альпарслан Байрактар
  • Министр молодежи и спорта: Осман Аскин Бак
  • Министр казначейства и финансов: Мехмет Шимшек
  • Министр внутренних дел: Али Ерликая
  • Министр культуры и туризма: Мехмет Нури Эрсой
  • Министр национального образования: Юсуф Текин
  • Министр национальной обороны: Яшар Гюллер
  • Министр здравоохранения: Фахреттин Коджа
  • Министр промышленности и технологий: Мехмет Фатих Качир
  • Министр сельского и лесного хозяйства: Ибрагим Юмакли
  • Министр торговли: Омер Болат
  • Министр транспорта и инфраструктуры: Абдулкадир Уралоглу

Поздравление Андрея Ермака

"Приветствую моего дорогого друга и большого друга Украины Хакана Фидана по случаю назначения на должность Министра иностранных дел Турецкой Республики", — отметил в Telegram глава ОП Украины Андрей Ермак.

Источник: руководитель ОП Украины Андрей Ермак

Напомним, что 3 июня Таип Эрдоган официально вступил в должность президента Турции. Он в третий раз стал лидером государства.

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