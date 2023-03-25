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Ердоган провів переговори з путіним: ключові питання

25 березня 2023 16:28
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Реджеп Ердоган провів телефонну розмову володимиром путіним
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів у суботу телефонну розмову з російським президентом володимиром путіним. Серед тем, які обговорювалися у рамках переговорів були і питання, пов'язані з Україною. 

Про це повідомили адміністрації турецького та російського президентів. 

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Повідомлення від Туреччини

В Управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини повідомили, що глави держав обговорили кроки щодо подальшого розвитку турецько-російських зв'язків, а також останній розвиток подій навколо російсько-української війни.

Ердоган подякував путіну за позитивну позицію щодо повторного продовження термінів Чорноморської зернової ініціативи.

Президент Туреччини зазначив також, що Анкара надає значення якнайшвидшому припиненню бойових дій між рф та Україною шляхом переговорів.

Турецький лідер не виключив нових кроків у питанні економічного співробітництва у світлі домовленостей, досягнутих у Сочі.

Повідомлення від росії

У Кремлі повідомили, що путін та Ердоган обговорили актуальні теми російсько-турецького партнерства у різних галузях та "висловили задоволення позитивною динамікою торговельно-економічних зв'язків, успішною реалізацією спільних стратегічних проектів у сфері енергетики, включаючи постачання газу та будівництво в Туреччині АЕС". 

У повідомленні підкреслили, що президент Туреччини подякував росії за надану допомогу у подоланні наслідків землетрусу, у тому числі за недавнє розгортання російського польового шпиталю у провінції Хатай. 

"Турецький лідер позитивно оцінив згоду росії продовжити на 60 днів термін дії стамбульських домовленостей щодо вивезення українського зерна з чорноморських портів та розблокування експорту російського продовольства та добрив. При цьому висловлено розуміння принципового настрою російської сторони домогтися повного виконання другої частини згаданих "пакетних" домовленостей щодо усунення бар'єрів для сільгосппродукції з росії", — йдеться у повідомленні. 

У адміністрації російського президента також зазначили, що в рамках переговорів торкалися і сирійської проблематики.  

Також зазначається, що путін привітав Ердогана і турецький народ з місяцем Рамадан, що настав священним для мусульман.

При цьому у повідомленні не згадується, що сторони обговорювали питання війни, яку росія веде проти України. 

Нагадаємо, в Організації Об’єднаних Націй (ООН) оголосили рішення, що стосується продовження експорту українського зерна. Йдеться про так звану "зернову угоду", термін дії якої сплив 18 березня 2023 року.

Також ми писали, що представниця російського міністерства закордонних справ марія захарова заявила, що зернову угоду було продовжено на 60 днів. За її словами, рф погодилася лише на цей термін.

Додамо, раніше віцепрем’єр-міністр відновлення повідомляв, що дію "зернової ініціативи" продовжать на чотири місяці.

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