Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Эрдоган провел переговоры с путиным: ключевые вопросы arrow

Эрдоган провел переговоры с путиным: ключевые вопросы

25 марта 2023 16:28
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор владимиром путиным
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Среди тем, которые обсуждались в рамках переговоров, были и вопросы, связанные с Украиной.

Об этом сообщили администрации турецкого и российского президентов.

Читайте также:

Сообщение от Турции

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что главы государств обсудили шаги по дальнейшему развитию турецко-российских связей, а также последнее развитие событий вокруг российско-украинской войны.

Эрдоган поблагодарил путина за позитивную позицию относительно повторного продления сроков Черноморской зерновой инициативы.

Президент Турции отметил также, что Анкара придает значение скорейшему прекращению боевых действий между рф и Украиной путем переговоров.

Турецкий лидер не исключил новых шагов по экономическому сотрудничеству в свете договоренностей, достигнутых в Сочи.

Сообщение от россии

В Кремле сообщили, что путин и Эрдоган обсудили актуальные темы российско-турецкого партнерства в разных областях и "выразили удовлетворение положительной динамикой торгово-экономических связей, успешной реализацией совместных стратегических проектов в сфере энергетики, включая поставки газа и строительство в Турции АЭС".

В сообщении подчеркнули, что президент Турции поблагодарил россию за оказанную помощь в преодолении последствий землетрясения, в том числе за недавнее развертывание российского полевого госпиталя в провинции Хатай.

"Турецкий лидер положительно оценил согласие россии продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей по вывозу украинского зерна из черноморских портов и разблокированию экспорта российского продовольствия и удобрений. При этом высказано понимание принципиального настроения российской стороны добиться полного выполнения второй части упомянутых "пакетных" договоренностей по устранению барьеров для сельхозпродукции из россии", — говорится в сообщении.

В администрации российского президента также отметили, что в рамках переговоров затрагивали и сирийскую проблематику.

Также отмечается, что путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с луной Рамадан, наступившей священным для мусульман.

При этом в сообщении не упоминается, что стороны обсуждали вопросы войны, которую россия ведет против Украины.

Напомним, в Организации Объединенных Наций (ООН) объявили решение, касающееся продолжения экспорта украинского зерна. Речь идет о так называемом "зерновом соглашении", срок действия которого истек 18 марта 2023 года.

Также мы писали, что представитель российского министерства иностранных дел мария захарова заявила, что зерновое соглашение было продлено на 60 дней. По ее словам, россия согласилась только на этот срок.

Добавим, ранее вице-премьер-министр восстановления сообщал, что действие "зерновой инициативы" продлят на четыре месяца.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

16:48 Минобороны призвало к тишине относительно вероятного контрнаступления ВСУ

16:46 В правительстве поделились планами по реформе приватизации и управления госпредприятиями

16:40 В Одессе на 40% выросло количество случаев COVID-19: как поддержать иммунную систему

Новина з фото

16:33 Медведев обиделся и призвал скачивать пиратские фильмы и музыку

Новина з фото

16:24 Виталий Кличко трогательно поздравил младшего брата с днем рождения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:20 Украинцы могут оформить денежную и гуманитарную помощь от ACTED

Новина з фото

16:10 Одесские каратистки Терлюга и Серегина покорили чемпионат Европы

16:05Почему Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС: Сийярто выступил с заявлением

Новина з фото

16:05День СБУ: как власть поздравила силовиков с профессиональным праздником

15:59 Новый фильм с Киана Ривзом появился в кинопрокате россии: сколько заработал кровавых рублей

Новина з відео

13:40 Оккупанты ищут новую тактику: Гуменюк объяснила, откажется ли рф от массированных обстрелов

Новина з відео

13:07 SpaceX запустила в космос новую партию интернет-спутников Starlink: видео запуска

Новина з відео

12:51Южные штаты США страдают от торнадо: есть погибшие и разрушены дома

Новина з відео

12:40 Угроза ракетных ударов высока: ситуация в Черном море

Новина з відео

12:09 Выпускники Одесской морской академии примут участие в "битве за море", — Зеленский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:11россия может готовить "жест доброй воли" в Херсонской области, — Гуменюк

Новина з відео

10:38 Украина уменьшила флот рф в Черном море на 20%, — Братчук

Новина з відео

10:05В Пенсильвании произошел взрыв на шоколадной фабрике: детали

Новина з відео

07:10 Множество рекордов для Франции в победном матче с Нидерландами

Новина з відео

06:05 Благовещение 2023: теплые поздравления в прозе, стихах и открытках

Новина з фото

15:45 Уже 30 лет бок о бок: история любви Элтона Джона с его мужем, который спас певца

08:00Почему женщин так редко обвиняют в военных преступлениях: случай Львовой-Беловой

Новина з фото

07:25 ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе"

Эксклюзив

07:10Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. Возле границы враг собирает войска

Новина з фото

21:45 ТОП-6 звезд, которых преследовали сталкеры: от отчаянных фанатов до жестоких убийц

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:03Мэр Ирпеня: "С середины апреля стартует мощное восстановление города. Будем как пчелы в улье"

Новина з фото

18:30Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области

Эксклюзив

18:00Альтернативный проезд в Бессарабию и развитие Одесчины: на что пойдут европейские деньги

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чем сейчас занимается звезда "Подъема"

Эксклюзив

06:10В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают

Актуальное по теме

None 25 Март 16:48

Минобороны призвало к тишине относительно вероятного контрнаступления ВСУ

None 25 Март 16:46

В правительстве поделились планами по реформе приватизации и управления госпредприятиями

None 25 Март 15:51

В Одессе на 40% выросло количество случаев COVID-19: как поддержать иммунную систему

None 25 Март 16:33

Медведев обиделся и призвал скачивать пиратские фильмы и музыку

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB