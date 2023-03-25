Эрдоган провел переговоры с путиным: ключевые вопросы

Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор владимиром путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в субботу телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Среди тем, которые обсуждались в рамках переговоров, были и вопросы, связанные с Украиной.

Об этом сообщили администрации турецкого и российского президентов.

Сообщение от Турции

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что главы государств обсудили шаги по дальнейшему развитию турецко-российских связей, а также последнее развитие событий вокруг российско-украинской войны.

Эрдоган поблагодарил путина за позитивную позицию относительно повторного продления сроков Черноморской зерновой инициативы.

Президент Турции отметил также, что Анкара придает значение скорейшему прекращению боевых действий между рф и Украиной путем переговоров.

Турецкий лидер не исключил новых шагов по экономическому сотрудничеству в свете договоренностей, достигнутых в Сочи.

Сообщение от россии

В Кремле сообщили, что путин и Эрдоган обсудили актуальные темы российско-турецкого партнерства в разных областях и "выразили удовлетворение положительной динамикой торгово-экономических связей, успешной реализацией совместных стратегических проектов в сфере энергетики, включая поставки газа и строительство в Турции АЭС".

В сообщении подчеркнули, что президент Турции поблагодарил россию за оказанную помощь в преодолении последствий землетрясения, в том числе за недавнее развертывание российского полевого госпиталя в провинции Хатай.

"Турецкий лидер положительно оценил согласие россии продлить на 60 дней срок действия стамбульских договоренностей по вывозу украинского зерна из черноморских портов и разблокированию экспорта российского продовольствия и удобрений. При этом высказано понимание принципиального настроения российской стороны добиться полного выполнения второй части упомянутых "пакетных" договоренностей по устранению барьеров для сельхозпродукции из россии", — говорится в сообщении.

В администрации российского президента также отметили, что в рамках переговоров затрагивали и сирийскую проблематику.

Также отмечается, что путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с луной Рамадан, наступившей священным для мусульман.

При этом в сообщении не упоминается, что стороны обсуждали вопросы войны, которую россия ведет против Украины.

Напомним, в Организации Объединенных Наций (ООН) объявили решение, касающееся продолжения экспорта украинского зерна. Речь идет о так называемом "зерновом соглашении", срок действия которого истек 18 марта 2023 года.

Также мы писали, что представитель российского министерства иностранных дел мария захарова заявила, что зерновое соглашение было продлено на 60 дней. По ее словам, россия согласилась только на этот срок.

Добавим, ранее вице-премьер-министр восстановления сообщал, что действие "зерновой инициативы" продлят на четыре месяца.