Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Ердоган скасовує свої передвиборчі виступи третій день поспіль arrow

Ердоган скасовує свої передвиборчі виступи третій день поспіль

28 квітня 2023 17:40
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Ердоган скасовує свої передвиборчі виступи третій день поспіль
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: REUTERS
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган третій день поспіль скасовує свої передвиборчі виступи. Усе через стан здоров'я: як повідомляють офіційні особи — у президента кишкова інфекція. 

Про це пише видання AP News.

Читайте також:

Деталі

Після діагностування кишкової інфекції президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю третій день поспіль скасував заходи своєї передвиборчої кампанії.

Ердоган, який змагається за третій президентський термін на майбутніх виборах 14 травня, був змушений пропустити відкриття мосту і політичний мітинг у південному місті Адана, натомість був присутній на церемонії відкриття віртуально.

У вівторок ввечері Ердогану стало зле під час телеінтерв'ю. Як повідомив міністр охорони здоров'я Фахреттін Кока, пізніше виявилося, що це була шлунково-кишкова інфекція.

Його передвиборчі мітинги, заплановані на середу і четвер, також були скасовані.

Незважаючи на занепокоєння щодо здоров'я 69-річного президента, інші чиновники заспокоїли громадськість напередодні президентських і парламентських виборів, що відбудуться наступного місяця.

Ердоган править Туреччиною з 2003 року — спочатку як прем'єр-міністр, а потім як президент з 2014 року, і він переніс операцію на кишечнику в 2011 році.

За нещодавніми опитуваннями головний суперник Ердогана Кемаль Киличдароглу має невелику перевагу над чинним президентом на тлі економічного спаду і лютневого землетрусу, який забрав життя понад 50 000 людей.

Нагадаємо, президенту Туреччини раптово стало погано під час телеінтерв'ю у вівторок. 

У партії Ердогана прокоментували його стан і повідомили, що усі передвиборчі заходи продовжаться після невеликої паузи. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB