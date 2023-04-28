Ердоган скасовує свої передвиборчі виступи третій день поспіль

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: REUTERS

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган третій день поспіль скасовує свої передвиборчі виступи. Усе через стан здоров'я: як повідомляють офіційні особи — у президента кишкова інфекція.

Про це пише видання AP News.

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Після діагностування кишкової інфекції президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю третій день поспіль скасував заходи своєї передвиборчої кампанії.

Ердоган, який змагається за третій президентський термін на майбутніх виборах 14 травня, був змушений пропустити відкриття мосту і політичний мітинг у південному місті Адана, натомість був присутній на церемонії відкриття віртуально.

У вівторок ввечері Ердогану стало зле під час телеінтерв'ю. Як повідомив міністр охорони здоров'я Фахреттін Кока, пізніше виявилося, що це була шлунково-кишкова інфекція.

Його передвиборчі мітинги, заплановані на середу і четвер, також були скасовані.

Незважаючи на занепокоєння щодо здоров'я 69-річного президента, інші чиновники заспокоїли громадськість напередодні президентських і парламентських виборів, що відбудуться наступного місяця.

Ердоган править Туреччиною з 2003 року — спочатку як прем'єр-міністр, а потім як президент з 2014 року, і він переніс операцію на кишечнику в 2011 році.

За нещодавніми опитуваннями головний суперник Ердогана Кемаль Киличдароглу має невелику перевагу над чинним президентом на тлі економічного спаду і лютневого землетрусу, який забрав життя понад 50 000 людей.

Нагадаємо, президенту Туреччини раптово стало погано під час телеінтерв'ю у вівторок.

У партії Ердогана прокоментували його стан і повідомили, що усі передвиборчі заходи продовжаться після невеликої паузи.