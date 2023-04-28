Эрдоган отменяет свои предвыборные выступления третий день подряд

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS

Мария Кагал Редактор международного отдела

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган третий день отменяет свои предвыборные выступления. Все из-за состояния здоровья: как сообщают официальные лица, у президента кишечная инфекция.

Об этом пишет издание AP News.

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После диагностики кишечной инфекции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу третий день подряд отменил меры своей предвыборной кампании.

Эрдоган, борющийся за третий президентский срок на предстоящих выборах 14 мая, был вынужден пропустить открытие моста и политический митинг в южном городе Адана, присутствовавший на церемонии открытия виртуально.

Во вторник вечером Эрдогану стало плохо во время телеинтервью. Как сообщил министр здравоохранения Фахреттин Кока, позже оказалось, что это была желудочно-кишечная инфекция.

Его предвыборные митинги, запланированные на среду и четверг, также были отменены.

Несмотря на обеспокоенность по поводу здоровья 69-летнего президента, другие чиновники успокоили общественность накануне президентских и парламентских выборов, которые состоятся в следующем месяце.

Эрдоган правит Турцией с 2003 года – сначала как премьер-министр, а затем как президент с 2014 года, и он перенес операцию на кишечнике в 2011 году.

По недавним опросам главный соперник Эрдогана Кемаль Киличдароглу имеет небольшое преимущество над действующим президентом на фоне экономического спада и февральского землетрясения, унесшего жизни более 50 000 человек.

Напомним, президенту Турции внезапно стало плохо во время телеинтервью во вторник.

В партии Эрдогана прокомментировали его сословие и сообщили, что все предвыборные мероприятия продолжатся после небольшой паузы.