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Ердоган скасував усі передвиборчі заходи: у ЗМІ заговорили про інфаркт

26 квітня 2023 22:09
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ердоган скасував усі передвиборчі заходи: у ЗМІ заговорили про інфаркт
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У зв'язку зі скасуванням усіх передвиборчих заходів менш ніж за три тижні до виборів у Туреччині, призначених на 14 травня, з'явилася інформація про можливий інфаркт міокарда у президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана .

Про це пише AVAZTÜRK.

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Ердоган скасував усі передвиборчі заходи

Під час телевізійної трансляції перед виборами у нього почалося нездужання, яке він пояснив "шлунковим грипом". Однак після скасування трьох передвиборчих виступів та рекомендації лікарів відпочивати вдома з'явилися чутки про серцевий напад у президента.

Помічники Ердогана відмахуються від проблем зі здоров'ям і називають їх незначними, але ЗМІ продовжують розповідати про можливе серйозне захворювання.

Інцидент стався у непростий час, коли опозиційні партії об'єдналися навколо спільного претендента на пост президента Кемаля Киличдароглу, що змусило навіть прихильників Ердогана замислитися про майбутнє без нього. Хоча популярність Ердогана знижувалася протягом багатьох років, він залишався на посаді президента завдяки слабкості та розділеності опозиції, а також відсутності явної альтернативи.

Однак цього разу опозиція змогла об'єднатися, що дало змогу виборцям замислитись про перспективи розвитку країни.

Деякі експерти вважають, що скасування передвиборчих заходів може вплинути на результати голосування, а також призвести до невизначеності та напруженості у суспільстві.

Проте інші експерти вказують на те, що скасування заходів може спричинити симпатію виборців до Ердогана, який скористається цим у своїх інтересах.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган перервав телеінтерв'ю у прямому ефірі. Згодом він повернувся і перепросив, заявивши, що у нього "шлунковий грип" і йому через це стало погано.

 

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